Мужа Ким Кардашьян госпитализировали

Американский рэпер Канье Уэст имеет проблемы со здоровьем: появились подробности.

Муж светской львицы Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст попал в больницу.

Как передает американский таблоид TMZ, у музыканта - тяжелая форма гриппа. После того, как музыкант почувствовал себя очень плохо, Ким отвезла его в экстренное приемное отделение больницы Уэст-Хиллс.

Супруги недолго пробыли в госпитале, после чего вернулись домой. К слову, ранее Уэст сообщил в Twitter, что часто страдает головными болями из-за синусита.

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Напомним, 21 ноября 2016 года медики доставили Уэста в медицинский центр Рональда Рейгана при университете Калифорнии. В правоохранительных органах добавили, что Уэст отказывался ехать в больницу, полицейским пришлось надеть на него наручники.

Музыканта госпитализировали спустя несколько часов после того, как он отменил все оставшиеся концерты — 21 выступление — своего тура Saint Pablo. Причину своих действий исполнитель объяснять не стал.

Напомним, на днях в США напали на рэпера Даниеля Эрнандеса, известного под псевдо Tekashi69 и 6ix9ine.