В США напали на популярного рэпера

Музыканта Даниеля Эрнандеса, известного под псевдо Tekashi69 и 6ix9ine, избили и ограбили.

В США напали на скандального рэпера 6ix9ine, который недавно выступил в Киеве.

Как передает Page Six, около четырех часов утра в ночь на воскресенье рэпер вместе со своим водителем возвращался со съемок музыкального видео на пассажирском сидении Chevrolet Tahoe, когда путь им преградила другая машина.

Несколько (по разным данным, два или три) вооружённых людей выпрыгнули из тачки, забрали iPhone у водилы рэпера, а самого Даниэля вытащили из машины и избили. После этого компания направилась в сторону дома музыканта.

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Информацию о том, что дальше происходило с рэпером, подают по-разному. Как сообщает источник TMZ среди друзей рэпера, пока грабители с избитым Эрнандесом двигались к нему домой, они рассказывали музыканту, что убьют его вне зависимости от того, получат они желаемое или нет.



Остановившись около особняка, один из грабителей остался охранять Дэниэля, а ещё двое отправились в дом, где набрали ювелирных украшений на 750 тысяч долларов и почти 20 тысяч кэшем. При этом девушка и дочь Текаши были внутри, но никак не пострадали.

Преступники не отпустили Эрнандеса и двинулись дальше, оставив его на заднем сидении, однако в какой-то момент поездки рэперу удалось открыть дверь и выпрыгнуть из машины на ходу. Дэниэль бросился за помощью, сев в первую же попавшуюся машину. Незнакомец вызвал ему 911, а потом попросил парня покинуть автомобиль на ближайшем перекрёстке.

В США избили рэпера 6ix9ine TMZ

Согласно другой версии, от источников TMZ в полиции, Такеши никто не бил. Ему просто угрожали, и по пути домой он самостоятельно позвонил девушке и попросил вынести украшения и деньги. Правда, как он при этом умудрился получить травмы и попал в больницу, остаётся неясным.



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Утром 23 июля Эрнандес посветил произошедшему пост в своем 8-миллионном инстаграме. Он сопроводил его фотографией застреленного месяц назад рэпера XXXTentacion:

Как бы безумно это ни звучало, вчерашним утром я чувствовал, что это был мой день, чтобы умереть. Пусть Бог убьёт меня на месте, если я лгу. На всё есть своя причина. На свете нет ничего важнее жизни и просто возможности увидеть новый день. Увидеть мою дочь в этот день. Скажем нет ненависти. Заряжайте улицы этой энергией.

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