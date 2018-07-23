СМИ: Дженнифер Энистон закрутила роман с основателем Google

Голливудская актриса Дженнифер Энистон предпочла больше не завязывать романтические отношения с представителями творческих профессий.

Знаменитая актриса Дженнифер Энистон, которая в феврале 2018 года развелась с Джастином Теру, недолго наслаждалась одиночеством и закрутила очередной роман.

Избранником артистки, по сообщению Us Weekly, стал основатель поисковой системы Google, 44-летний американский миллиардер Сергей Брин.

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Как утверждают инсайдеры, пару познакомила их общая подруга, 45-летняя актриса Гвинет Пелтроу. Американские СМИ также заявляют, что после разрыва с Теру Дженнифер больше не планирует связывать свою жизнь с представителем творческой профессии.

Голливудская актриса и предприниматель комментариев по поводу предполагаемого романа пока не дали.

Известно, что в 2015 году Брин развелся с Энн Войцецки, которая родила мужчине двоих детей.

Сергей Брин - предполагаемый избранник Дженнифер Энистон CNET

К слову, ранее СМИ сообщали, что Энистон крутит роман сразу с двумя мужчинами.

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