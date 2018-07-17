Уничтожит репутацию: Дженнифер Энистон заплатит экс-супругу за молчание

Голливудская актриса Дженнифер Энистон боится, что ее бывший муж Джастин Теру может раскрыть важный секрет.

Знаменитая актриса Дженнифер Энистон, которая в феврале 2018 года развелась с Джастином Теру, готова заплатить ему пять миллионов долларов за молчание.

Как передают западные СМИ, артистка обеспокоена тем, что бывший муж может разболтать информацию, которая навредит репутации Дженнифер:

Джен с ужасом думает о том, что будет, если Джастин решит написать книгу или начнет откровенничать с журналистами. Она хочет побыстрее уладить все дела с Джастином, поэтому готова так расщедриться. Дженнифер настаивает на подписании договора о неразглашении личной информации. Она прекрасно понимает, что сказанное Джастином может негативно сказаться на ее репутации.

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В прессе неоднократно писали, что она с мужем иногда курила травку, также всем известно, что актриса не общалась с больной мамой вплоть до ее смерти.

Однако, судя по всему, Энистон скрывает что-то куда более страшное, раз согласилась потратить 5 миллионов долларов за молчание.

Напомним, звезда “Сумерек“ Эшли Грин проводит отпуск на нудистском пляже.