Уничтожит репутацию: Дженнифер Энистон заплатит экс-супругу за молчание
Знаменитая актриса Дженнифер Энистон, которая в феврале 2018 года развелась с Джастином Теру, готова заплатить ему пять миллионов долларов за молчание.
Как передают западные СМИ, артистка обеспокоена тем, что бывший муж может разболтать информацию, которая навредит репутации Дженнифер:
Джен с ужасом думает о том, что будет, если Джастин решит написать книгу или начнет откровенничать с журналистами. Она хочет побыстрее уладить все дела с Джастином, поэтому готова так расщедриться. Дженнифер настаивает на подписании договора о неразглашении личной информации. Она прекрасно понимает, что сказанное Джастином может негативно сказаться на ее репутации.
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В прессе неоднократно писали, что она с мужем иногда курила травку, также всем известно, что актриса не общалась с больной мамой вплоть до ее смерти.
Однако, судя по всему, Энистон скрывает что-то куда более страшное, раз согласилась потратить 5 миллионов долларов за молчание.
Напомним, звезда “Сумерек“ Эшли Грин проводит отпуск на нудистском пляже.
Полная версия правил
Times of war
The sky remains the same
You reach for the stars too far away
The one who's born in misery
Is left without a chance
But still holding on to naked life