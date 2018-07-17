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Уничтожит репутацию: Дженнифер Энистон заплатит экс-супругу за молчание

Комментариев: 7
Голливудская актриса Дженнифер Энистон боится, что ее бывший муж Джастин Теру может раскрыть важный секрет.
Дженнифет Энистон заплатит экс-супругу за молчание
Дженнифет Энистон заплатит экс-супругу за молчание
StyleCaster

Знаменитая актриса Дженнифер Энистон, которая в феврале 2018 года развелась с Джастином Теру, готова заплатить ему пять миллионов долларов за молчание.

Как передают западные СМИ, артистка обеспокоена тем, что бывший муж может разболтать информацию, которая навредит репутации Дженнифер:

Джен с ужасом думает о том, что будет, если Джастин решит написать книгу или начнет откровенничать с журналистами. Она хочет побыстрее уладить все дела с Джастином, поэтому готова так расщедриться. Дженнифер настаивает на подписании договора о неразглашении личной информации. Она прекрасно понимает, что сказанное Джастином может негативно сказаться на ее репутации.

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В прессе неоднократно писали, что она с мужем иногда курила травку, также всем известно, что актриса не общалась с больной мамой вплоть до ее смерти.

Однако, судя по всему, Энистон скрывает что-то куда более страшное, раз согласилась потратить 5 миллионов долларов за молчание.

Напомним, звезда “Сумерек“ Эшли Грин проводит отпуск на нудистском пляже. 

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Теги: Дженнифер Энистон, Джастин Теру, новости, шоу-биз
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  17.07.2018, 17:16
Оценка:  +1
гость
А дебилы никогда и ничего не понимают потому что они дебилы
pусский  (аноним)  17.07.2018, 16:32
Оценка:  -1
pусский
Что ты там пиздaнуло, 16-21? Ниxyя не понял, бля!
гость  (аноним)  17.07.2018, 16:21
Оценка:  +1
гость
In times of peace
Times of war
The sky remains the same
You reach for the stars too far away
The one who's born in misery
Is left without a chance
But still holding on to naked life
бе ме  (аноним)  17.07.2018, 15:57
Оценка:  +1
бе ме
Все и так знают, что это убоище--пархатое жидовище!!! хотя я бы от денег не отказался!)))
петенька  (аноним)  17.07.2018, 15:44
Оценка:  0
петенька
Она хотела в пуканчик. Это большой секрет!
pусский  (аноним)  17.07.2018, 15:20
Оценка:  -2
pусский
Никто не должен знать о гигантских размерах её мохнатой пизды! Но Джастин всё расскажет после того, как возьмёт деньги! Гы-гы-гы!
Кырмызы_вэ_бейаз    17.07.2018, 16:14
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
У вас в Черновцах все знают и лезут во все дыры... Занятный вы, гуцулы, народ...
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