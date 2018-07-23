Украинская певица Светлана Лобода не так давно заинтриговала поклонников тизером клипа на песню SUPERSTAR.

Стало известно, с кем целуется Лобода в новом клипе instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода скоро презентует клип на свою песню SUPERSTAR, в котором страстно целуется с девушкой.

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Как стало известно изданию Super, сексапильной героиней клипа оказалась владелица элитного ресторана на Николиной горе, поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая.

Журналисты пишут о ней так:

Юлия — счастливая жена и мать троих детей. Ее супруг, банкир Артем Козовой — сын “угольного короля“ Геннадия Козового, входящего в список богатейших людей России по версии Forbes. Как выяснилось, Юлия давно восхищалась творчеством Лободы и, познакомившись и подружившись с ней в общей компании, выразила желание сняться в ее клипе.

К слову, съемки видео прошли в Лос-Анджелесе, а премьера клипа запланирована на первые числа августа.

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