Стало известно, с кем целуется Лобода в новом клипе
Исполнительница Светлана Лобода скоро презентует клип на свою песню SUPERSTAR, в котором страстно целуется с девушкой.
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Как стало известно изданию Super, сексапильной героиней клипа оказалась владелица элитного ресторана на Николиной горе, поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая.
Журналисты пишут о ней так:
Юлия — счастливая жена и мать троих детей. Ее супруг, банкир Артем Козовой — сын “угольного короля“ Геннадия Козового, входящего в список богатейших людей России по версии Forbes. Как выяснилось, Юлия давно восхищалась творчеством Лободы и, познакомившись и подружившись с ней в общей компании, выразила желание сняться в ее клипе.
К слову, съемки видео прошли в Лос-Анджелесе, а премьера клипа запланирована на первые числа августа.
Страстный поцелуй Лободы: Кто она? В новом клипе SuperStar Светлана Лобода @lobodaofficial удивила всех провокационной сценой — певица идет по берегу океана, встречает эффектную девушку и сливается с ней в страстном поцелуе. И хотя лицо незнакомки закрыто шевелюрой и солнечными очками, SUPER выяснил, кто она. Сексапильной героиней клипа оказалась владелица элитного ресторана на Николиной горе, поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая. Юлия — счастливая жена и мать троих детей. Ее супруг, банкир Артем Козовой — сын “угольного короля“ Геннадия Козового, входящего в список богатейших людей России по версии Forbes. Как выяснилось, Юлия давно восхищалась творчеством Лободы и, познакомившись и подружившись с ней в общей компании, выразила желание сняться в ее клипе. Съемки видео прошли в Лос-Анджелесе, а премьера клипа запланирована на первые числа августа. #loboda #лобода Как вам такой сюжетный поворот?
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