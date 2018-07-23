Шоу «Кто против блондинок?» возвращается с новой звёздной ведущей

Теперь вести шоу будет не мужчина, а… звезда-блондинка.

Лучше нового может быть только хорошо обновленное старое, поэтому Новый канал уже готовит к предстоящему сезону современную версию некогда нашумевшего проекта «Кто против блондинок?» Спустя восемь лет легендарное шоу возвращается на экраны. С совершенно иными блондинками и… новой ведущей. Впервые проект будет вести девушка, да еще и блондинка – Леся Никитюк. Ведь кто лучше сможет понять «своих»?

Леся Никитюк пресс-служба Нового канала

Руководитель проекта Ольга Чеснокова говорит:

Прежде чем приступить к съемкам проекта, мы проанализировали, какие же все-таки блондинки в современном мире, и чем они отличаются от блондинок тех времен. Тогда это была стандартная игра с вопросами и ответами. И девочки изображали красавиц, не особо участвуя в этом процессе. Но времена меняются, и сейчас актуален вопрос равенства полов. Мы подумали, что девочки, и, в первую очередь, блондинки, смогут доказать, что стереотипы о них не так уж справедливы.

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«Кто против блондинок?» – шоу о том, как мужчина попадает в блондинистый рай, но в процессе игры понимает, что не так просты блондинки, как все привыкли о них думать. И Леся Никитюк – яркое тому подтверждение.

Решение команды проекта Ольга Чеснокова объясняет так:

Леся Никитюк не просто девушка, а человек-бренд, харизматичная личность. Она может быть как потрясающе сексуальной, так и хулиганистой. И совмещает в себе все качества современной успешной блондинки. После того как Леся пришла к нам на тракты, мы поняли, что конкретно под этот проект среди мужчин-ведущих ей равных нет.

Премьера игрового шоу «Кто против блондинок?» состоится 28 августа на Новом канале.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о съемках нового клипа Маркуса Рива на уже ставшую хитом "Свадхистхана". Подробнее по ссылке.