Участника группы "Перкалаба" посадили в тюрьму на 180 лет

Украинскому музыканту Сергею Шваюку вынесли жесткий приговор в Греции.

В пятницу, 20 июля, в Греции состоялся суд над украинским музыкантом, участником группы “Перкалаба“ Сергеем Шваюком и его другом Петром Литвинчуком. Суд города Пирей вынес им приговор - по 180 лет за решеткой каждому.

Об этом рассказала переводчица прокуратуры города Пирей Лидия Костив, передает Слідство.Інфо.

Родные заключенных уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление и в такой ситуации оказались принудительно. Мать Петра Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на вполне законную работу. Им предлагали быть помощниками капитана на прогулочной яхте. По ее словам, вскоре, уже в Турции, работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Кроме того, неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой:

Когда их задержала береговая охрана Греции, они некоторое время не знали, в чем их обвиняют. Здесь и они пострадали, поскольку их заставили управлять этой яхтой.

Переводчица Лидия Костив пояснила, что согласно греческому законодательству, мужчины совершили правонарушение сразу по нескольким статьям. Это и незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты, и отсутствие спасательных средств. Также при задержании у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой.

Петр Литвинчук и Сергей Шваюк slidstvo.info

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Греческий адвокат украинцев Захарияс Кессес пояснил, что такие большие сроки обусловлены особенностями греческого законодательства. И рассказал - кроме Петра Литвинчука и Сергея Шваюка, на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Первоначально им грозило 630 лет за решеткой.

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