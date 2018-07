Годовщина смерти Честера Беннингтона: лучшие хиты его группы Linkin Park

Ровно год назад, 20 июля 2017 года, фронтмен известной американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.

В течение нескольких лет Беннингтон боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Честер совершил самоубийство в день рождения своего друга Криса Корнелла, который покончил с собой в мае.

Смерть музыканта стала настоящей неожиданностью как для его поклонников, так и для близких. Однако после себя Честер оставил заметное музыкальное наследие - Linkin Park слушают миллионы людей по всему миру более 20 лет. Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты группы.

Linkin Park – Numb (2003)

Без сомнений, эта песня является самой популярной среди всех композиций группы, своеобразной “визитной карточкой“.

Linkin Park – In the End (2000)

Linkin Park – What I've Done (2007)

Linkin Park – With You (2000)

Linkin Park – Leave Out All the Rest (2007)

