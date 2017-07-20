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Годовщина смерти Честера Беннингтона: лучшие хиты его группы Linkin Park

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Ровно год назад, 20 июля 2017 года, фронтмен известной американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.
Честер Беннингтон покончил с собой год назад
Честер Беннингтон покончил с собой год назад
billboard.com

Солист популярной группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года.

В течение нескольких лет Беннингтон боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Честер совершил самоубийство в день рождения своего друга Криса Корнелла, который покончил с собой в мае.

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Смерть музыканта стала настоящей неожиданностью как для его поклонников, так и для близких. Однако после себя Честер оставил заметное музыкальное наследие - Linkin Park слушают миллионы людей по всему миру более 20 лет. Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты группы.

Linkin Park – Numb (2003)

Без сомнений, эта песня является самой популярной среди всех композиций группы, своеобразной “визитной карточкой“.

Linkin Park – In the End (2000) 

Linkin Park – What I've Done (2007)

Linkin Park – With You (2000)

Linkin Park – Leave Out All the Rest (2007)

Напомним, украинские звезды поддержали тяжелобольного юного пианиста.

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Теги: Честер Беннингтон, Linkin Park, новости, видео, шоу-биз
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