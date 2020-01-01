Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-бойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии

Комментариев: 0
Суд запретил мужчине приближаться к знаменитости.
Экс-бойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии
Экс-бойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии
ivona bigmir)net

Читай также: Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве

Бывшему возлюбленному актрисы Хейден Панеттьери Брайану Гикерсону официально предъявили обвинения в домашнем насилии. Суд запретил мужчине приближаться к звезде где бы она ни была, сообщает издание TMZ.

Напомним, что Хейден окончательно разорвала отношения с Брайаном после многочисленных жестоких нападений.

Так, актриса обращалась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных случаях насилия по отношении к ней. После этого Гикерсона привлекли к уголовной ответственности.

Я рассказываю правду о том, что случилось со мной, в надежде, что моя история даст возможность другим людям в оскорбительных отношениях получить помощь, в которой они нуждаются и которую заслуживают. Я готова сделать свой вклад, чтобы этот человек никогда больше никому не причинил вред. Я благодарна группе поддержки, которая помогла мне найти в себе смелость вернуть голос и нормальную жизнь, – рассказала Панеттьери.

Недавно экс-невеста Владимира Кличко показала трогательное фото боксера с дочерью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Хейден Панеттьери, актриса, домашнее насилие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь