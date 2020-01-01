Экс-бойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии

Суд запретил мужчине приближаться к знаменитости.

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Бывшему возлюбленному актрисы Хейден Панеттьери Брайану Гикерсону официально предъявили обвинения в домашнем насилии. Суд запретил мужчине приближаться к звезде где бы она ни была, сообщает издание TMZ.

Напомним, что Хейден окончательно разорвала отношения с Брайаном после многочисленных жестоких нападений.

Так, актриса обращалась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных случаях насилия по отношении к ней. После этого Гикерсона привлекли к уголовной ответственности.

Я рассказываю правду о том, что случилось со мной, в надежде, что моя история даст возможность другим людям в оскорбительных отношениях получить помощь, в которой они нуждаются и которую заслуживают. Я готова сделать свой вклад, чтобы этот человек никогда больше никому не причинил вред. Я благодарна группе поддержки, которая помогла мне найти в себе смелость вернуть голос и нормальную жизнь, – рассказала Панеттьери.

Недавно экс-невеста Владимира Кличко показала трогательное фото боксера с дочерью.