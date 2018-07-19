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LOBODA заинтриговала поцелуем с девушкой в тизере нового клипа

Комментариев: 1
Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников тизером клипа на песню SUPERSTAR.
Светлана Лобода заинтриговала поцелуем с девушкой в тизере клипа SUPERSTAR
Светлана Лобода заинтриговала поцелуем с девушкой в тизере клипа SUPERSTAR
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода поделилась с поклонниками тизером на клип SUPERSTAR.

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Песня уже наделала шуму в сети, так как в тизере песни артистка станцевала тверк на девятом месяце беременности. Тизер клипа оказался не менее шокирующим для поклонников - в нем Светлана целуется с девушкой.

Ролик был снят в Лос-Анджелесе Нателлой Крапивиной. К слову, она утверждает, что клип никак не будет связан с тизером песни:

Клип вообще никак не будет связан с этим видео. Это будет большая красивая позитивная история, которая, я думаю, особенно понравится женщинам.

 Саму песню написал певец Артем Иванов.

Напомним, украинский певец Макс Барских презентовал клип на песню “Полураздета“. Посмотреть его можно здесь.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.07.2018, 17:11
Оценка:  0
pусский
Да Лабуда с писькой слона поцелуется ради пиара, кого она могла заинтриговать? Гы-гы-гы, напишите про её блядское детство, вот это будет интересно!
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