LOBODA заинтриговала поцелуем с девушкой в тизере нового клипа

Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников тизером клипа на песню SUPERSTAR.

Исполнительница Светлана Лобода поделилась с поклонниками тизером на клип SUPERSTAR.

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Песня уже наделала шуму в сети, так как в тизере песни артистка станцевала тверк на девятом месяце беременности. Тизер клипа оказался не менее шокирующим для поклонников - в нем Светлана целуется с девушкой.

Ролик был снят в Лос-Анджелесе Нателлой Крапивиной. К слову, она утверждает, что клип никак не будет связан с тизером песни:

Клип вообще никак не будет связан с этим видео. Это будет большая красивая позитивная история, которая, я думаю, особенно понравится женщинам.

Саму песню написал певец Артем Иванов.

Напомним, украинский певец Макс Барских презентовал клип на песню “Полураздета“. Посмотреть его можно здесь.