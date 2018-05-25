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Светлана Лобода рассказала об отце второй дочери

Комментариев: 5
Украинская певица Светлана Лобода заявила, что отца ее второго ребенка знает весь мир.
Светлана Лобода рассказала об отце второй дочери
Светлана Лобода рассказала об отце второй дочери
instagram.com/lobodaofficial Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zvyozdy/till-svatatsya-priehal-tsentre-kieva-zamechen-1530254443.html

Исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая родила вторую дочь, засыпала комплиментами ее отца.

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Сразу же после родов артистка начала публиковать в соцсетях фотографии новорожденной, а на днях рассекретила ее имя - малышку назвали Тильда. Имя папы девочки Светлана до сих пор держит в секрете, однако поклонники уверенны, что у Лободы роман с вокалистком немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
instagram.com/lobodaofficial

Недавно она подогрела эти слухи, дав интервью изданию HELLO! Светлана не призналась, кто является ее возлюбленным, однако дала ему такую характеристику:

Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни.

Кроме того, певица призналась, что девочка больше похожа на отца:

В ней есть сила воли. Энергия. И грусть в глазах.

 

Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

По словам Лободы, она моментально определилась с именем для второй дочки:

Имя Тильда – очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она – точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит. 

Напомним, украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно во второй раз стала мамой, показала фигуру после родов. 

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Теги: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн, Rammstein, новости, шоу-биз
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  16.07.2018, 17:00
Оценка:  0
гость
скорее всего она и сама не знает кто там отец
pусский  (аноним)  16.07.2018, 16:51
Оценка:  0
pусский
Так Тиль Швайгер насовал ей в вонючую письку?
Swenson    16.07.2018, 16:59
Оценка:  0
Swenson
А ты нюхал её? )))))
гость  (аноним)  16.07.2018, 16:48
Оценка:  0
гость
уйобище. Как может писюн встать на эту обезьяну губатую?
pусский  (аноним)  16.07.2018, 16:48
Оценка:  -1
pусский
Bыeбy всю эту гнусную семейку в сраки! А тех, у кого есть пиздa, ещё и туда, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  16.07.2018, 16:47
Оценка:  0
гость
ДарагХая шьлюха.
Neon999    16.07.2018, 16:43
Оценка:  0
Neon999
Тилль, как ты мог? Не нашлось никого получше что ли?
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