Светлана Лобода рассказала об отце второй дочери
Исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая родила вторую дочь, засыпала комплиментами ее отца.
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Сразу же после родов артистка начала публиковать в соцсетях фотографии новорожденной, а на днях рассекретила ее имя - малышку назвали Тильда. Имя папы девочки Светлана до сих пор держит в секрете, однако поклонники уверенны, что у Лободы роман с вокалистком немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Недавно она подогрела эти слухи, дав интервью изданию HELLO! Светлана не призналась, кто является ее возлюбленным, однако дала ему такую характеристику:
Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни.
Кроме того, певица призналась, что девочка больше похожа на отца:
В ней есть сила воли. Энергия. И грусть в глазах.
По словам Лободы, она моментально определилась с именем для второй дочки:
Имя Тильда – очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она – точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит.
Напомним, украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно во второй раз стала мамой, показала фигуру после родов.
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