В Киеве презентовали новую группу TWO KOOMS: видео

В рамках презентации группы TWO KOOMS также был представлен первый клип коллектива.

TWO KOOMS - это новый проект артиста Александра Павлика совместно с композитором Ярославом Микитиным.

Александр Павлик рассказывает:

Мы с Ярославом дружим очень давно, и действительно являемся кумовьями, поэтому над названием долго думать не пришлось, все просто - два кума. А еще также просто, как и наша музыка. Она со смыслом, но с очень простыми и быстро запоминающимися словами.

TWO KOOMS фото пресс-служба

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Группа работает в направлении хип-хоп, фанк и поп. Создание такого проекта стало возможным благодаря Дмитрию Говоренко, который стал продюсером группы.

Концерт TWO KOOMS стал стартом проекта на украинской сцене.

Стоит отметить, что в этот вечер гости презентации смогли оценить не только программу и новый формат на украинской сцене, но и насладится премьерой первой видеоработы, режиссером которой стал Дмитрий Мухин.

Клип был снят на трек «Мерседес» - песню о спорте и разных жизненных ситуациях.

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Среди гостей мероприятия были замечены Александр Кривошапко, Влад Сотников, Олег Борщевский, Геннадий Крупник, Поль Манондиз, Дмитрий Мухин, певица Kuptsova, игроки звездной футбольной команды Маестро и др.

Напомним также, что "украинские Backstreet Boys" выпустили клип "Суббота". Видеоклип и подробности по ссылке.