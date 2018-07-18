Названо имя нового ведущего проекта "Один за всех"

Украинский телеканал СТБ приступает к работе над двенадцатым сезоном остросоциального проекта "Один за всех".

Этой осенью, впервые за шесть лет, в ток-шоу произойдет смена ведущего – место Дмитрия Карпачева, который принял решение развивать собственный бизнес, займет юрист Михаил Присяжнюк. Премьерные выпуски проекта зрители увидят со 2-го сентября.

Михаил хорошо знаком зрителям СТБ, поскольку более 6 лет является постоянным экспертом “Один за всех“. Кроме того, с 2012 года он выступал экспертом-юристом во многих проектах телеканала: “Беременна в 16“, “Спасите нашу семью“, “Дорогая, мы убиваем детей“, “Детектор лжи“, “Следствие ведут экстрасенсы“, “Все буде добре“, “Холостяк. Как выйти замуж“, “Давай поговорим о сексе“, “За живе!“. Телезрители давно нарекли Михаила народным адвокатом за готовность помогать простым людям.

Читай также: Письмо Деду Морозу: о чем мечтает сын Михаила Присяжнюка

Несмотря на столь внушительный послужной список, Михаилу все же пришлось выдержать кастинг. Руководитель проекта “Один за всех“ Роман Панасенко рассказал, что команда проекта рассмотрела около 20 кандидатов на место ведущего:

Как только Дмитрий Карпачев сообщил о своем уходе, мы начали проводить пробы. За три недели рассмотрели около 20 кандидатов, среди которых были хорошо известные психологи, телеведущие и адвокаты. Сначала мы искали проекту совершенно новое лицо, рассматривали даже женское, но потом подумали: ведь у Михаила колоссальный юридический опыт. По сути, все, что должен делать ведущий такого остросоциального проекта, как “Один за всех“, Миша давно уже делал за кадром: звонил в госорганы, вызывал в студию правоохранителей, общался со свидетелями, вместе с пострадавшей стороной выезжал в полицию, сопровождал подозреваемых в правоохранительные органы, консультировал героев программы и добивался того, чтобы все виновные понесли наказание. Его знает, любит и, самое главное, ему доверяет наш зритель, и это сыграло немаловажную роль в принятии решения. Михаил будет не просто ведущим, а настоящим народным защитником.

Михаил Присажнюк - новый ведущий проекта "Один за всех" пресс-служба канала СТБ

Михаил Присяжнюк признается, что новость о том, что именно его команда выбрала ведущим “Один за всех“», стала волнительным и очень ответственным моментом:

“Один за всех“ – это не просто проект. Это реальная жизнь, а порой и не одна, поэтому для меня было крайне важно, чтобы на место ведущего пришел человек, который понимает специфику проекта и готов до последнего отстаивать справедливость. Конечно, я бесконечно благодарен команде, что этим человеком буду я, ведь с проектом меня связывают долгие годы работы, а Дима Карпачев – мой давний друг, человек, которого я безгранично уважаю, с которым мы за шесть лет сделали огромное количество полезных дел. И останавливаться не собираемся. Я готов быть боевым ведущим и прямо из студии выезжать в райотдел, общаться со свидетелями, следить за рассмотрением дела в суде. На мой взгляд, “Один за всех“ – это школа чужих ошибок, которая дает практическое понимание того, как нужно поступать в ситуации, когда ваши права нарушены.

Команда проекта “Один за всех“ отмечает, что в новом сезоне Михаил Присяжнюк окажется в эпицентре всех историй: вместе с журналистами и редакторами новый ведущий будет отправляться непосредственно на места событий и даже проводить журналистское расследование, чтобы максимально бороться с несправедливостью в городах и селах Украины.

Напомним, украинский певец Олег Винник стал преподавателем университета. Подробности читайте здесь.