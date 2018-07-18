Олег Винник стал преподавателем университета

Украинский певец Олег Винник получил работу в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Украинский секс-символ, популярный певец Олег Винник стал преподователем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Читай также: Олег Винник "порвал" зрителей на Atlas Weekend

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ректор учебного заведения Михаил Поплавский:

Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!

Также Поплавский поделился фотографиями с Олегом Винником, сделанными в университете:

Новость о новой работе Винника вызвала восторг у пользователей сети. Они принялись шутить о том, как будут проходить пары украинского секс-символа:

Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру; Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!

Напомним, ранее был назван самый высокооплачиваемый актер в мире. Кто им стал, читайте здесь.