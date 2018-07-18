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Олег Винник стал преподавателем университета

Комментариев: 3
Украинский певец Олег Винник получил работу в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Олег Винник стал преподавателем университета
Олег Винник стал преподавателем университета
Единственная

Украинский секс-символ, популярный певец Олег Винник стал преподователем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ректор учебного заведения Михаил Поплавский:

Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!

Также Поплавский поделился фотографиями с Олегом Винником, сделанными в университете:

Новость о новой работе Винника вызвала восторг у пользователей сети. Они принялись шутить о том, как будут проходить пары украинского секс-символа:

Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру; Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут! 

Напомним, ранее был назван самый высокооплачиваемый актер в мире. Кто им стал, читайте здесь. 

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Теги: Олег Винник, Михаил Поплавский, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  18.07.2018, 12:42
Оценка:  +1
pусский
Он педик, гы-гы-гы!
Виталий К  (аноним)  18.07.2018, 12:34
Оценка:  -1
Виталий К
Уважаю парня! Успехов и здоровья, желаю!
pусский  (аноним)  18.07.2018, 12:18
Оценка:  0
pусский
Хочу увидеть, как он срёт на кафедре МГИМО и обдрачить его говно, бля!
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