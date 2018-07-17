Леся Никитюк поразила формами в бархатном купальнике

Ведущая Нового канала Леся Никитюк показала, как отдыхает в загородном комплексе под Киевом.

Ведущая передачи "Хто зверху?" Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой.

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Снимок, на котором украинская знаменитость запечатлена в розовом бархатном купальнике, был опубликован в Instagram-аккаунте Леси.

Судя по геолокации, ведущая отдыхала в одном из загородных комплексов под Киевом.

Поклонники Никитюк в комментариях отметили, что она очень стильно выглядит, и к тому же расхвалили ее стройную фигуру, особое внимание обратив на длинные ноги.

Напомним, американская модель Кайли Дженнер снялась в провокационной фотосессии со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом. Посмотреть горячие снимки пары можно здесь.