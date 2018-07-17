Кайли Дженнер снялась в провокационной фотосессии с парнем

Американская светская львица Кайли Дженнер со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом украсила обложку журнала GQ.

Сестра Ким Кардашьян, американская модель и бизнесвумен Кайл Дженнер, которая может стать самой молодой миллиардершей в мире, снялась в провокационной фотосессии со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом.

Пара украсила обложку издания GQ. На фото 20-летняя Дженнер запечатлена в черном купальнике, сидя на коленях своего бойфренда, одетого в строгий костюм.

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В журнале также опубликовано интервью Дженнер о ее отношениях с возлюбленным. Кайли вспомнила их первую встречу Трэвисом на музыкальном фестивале Coachella:

Мы понравились друг другу. Я просто прыгнула в автобус, а потом мы поехали на закат солнца, я провела целый тур вместе с ним.

По словам Дженнер, Скотт не любит внимание, когда речь идет об их отношениях:

Я знаю, что ему не нравится внимание. Вот почему наши отношения такие частные. Если он приглашен на какое-то событие, я не приду. Потому что я хочу, чтобы он сделал свое дело. Я знаю, что он не в восторге от этого, но он смирился, поскольку мы любим друг друга и у нас есть семья.

К слову, в феврале 2018 года Кайли родила Трэвису ребенка. Пара назвала свою дочь Сторми Вебер.

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