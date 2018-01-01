Вера Брежнева о неожиданном сюрпризе: «Эти ощущения невозможно передать»

Близкие люди Веры Брежневой растрогали певицу неожиданным сюрпризом.

Певица Вера Брежнева уже давно не скрывает личную жизнь и с завидной регулярностью публикует фото с близкими людьми. Так, в этот раз артистка рассказала, что они устроили ей трогательный сюрприз.

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Вера Брежнева на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками своими эмоциями. Оказалось, что, совершенно неожиданно для нее, близкие люди отвезли ее в поселок, где некогда жила ее прабабушка. По словам Веры Брежневой, в этом месте она провела много дней детства:

Вчера со мной случилось неожиданное счастье. Мои близкие люди сделали мне сюрприз. Я находилась на сьемках в Санкт-Петербурге. И утром выехала на репетицию, а очутилась в прекрасном месте. В деревне Чаплино Волховского района. В доме, в котором я не была 30 лет, но где провела много дней своего счастливого детства. Здесь жила моя прабабушка Катя, у которой мы гостили с бабушкой Верой. Через 30 лет я вспомнила каждый закуток, каждый коврик, даже это дерево. Дом не продали, наоборот, многое оставили, как было, в нем продолжает жить сестра бабушки Веры - Нина. И вчера меня там ждали.

Вера Брежнева фото instagram.com/ververa​

Домик Веры Брежневой в деревне фото instagram.com/ververa​

Вера Брежнева с семьей фото instagram.com/ververa​

Семья Веры Брежневой фото instagram.com/ververa​

Этот сюрприз очень растрогал певицу, и она вновь окунулась в дество:

Эти ощущения невозможно передать. Настоящее детское беззаботное... Потрясающая штука - память. Через десятки лет восстанавливает события до мелочей. И вчера я снова провела день у бабушки. Где те же запахи. Мой любимый домик в деревне.💚

Отметим, на фото Вера Брежнева позирует без макияжа, а поклонники оставляют лестные комментарии и делают комплименты естественной красоте певицы.

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