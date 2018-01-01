Позитив рассказал о знакомстве с супругой

Позитив о первой встрече с будущей женой: «Она была с парнем».

Позитив (Алексей Завгородний) в интервью Анатолию Анатоличу рассказал много чего интересного из своей жизни. Артист вспомнил и о детстве, и о знакомстве с Потапом, и о своей работе в двух украинских группах: Время и Стекло и MOZGI.

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Поделился Позитив и подробностями личной жизни. К примеру, артист рассказал о своей супруге. А точнее, о первом знакомстве с супругой. На тот момент, у Ани был парень. И только спустя какое-то время они начали встречаться:

Мы с Аней вместе 10 лет, уже одиннадцатый год. Мы с Аней познакомились в 2006, как раз тогда мы ездили, тогда еще была группа New’Z’cool, на Snickers Урбания это были хип-хоп фристайлы, мы ездили по всей стране, это было время, когда мы с ней общались. Познакомились с ней на вечеринке какой-то у нашей одноклассницы, она была с парнем. Она мне очень понравилась, но я увидел, что она с парнем и подумал «ну ладно!». А потом как-то у меня начали спрашивать про её подружку, но я сказал, что мне она не нравится. Потом пару раз мы встретились, она вроде рассталась с парнем. Мы всегда были очень стеснительными на свиданиях, мало общались, стеснялись очень сильно. Была очень трогательная тема, когда я ей написал на листочке признание в любви, озвучил его и подарил ей эту открытку, мы расплакались.

Отметим, что в семье Позитива все достаточно творческие личности. Об этом отмечает сам Позитив.

Напомним, Юрий Горбунов опубликовал редкий кадр с супругой и сыном. Юрий Горбунова поделился фотографией с семейного отдыха.