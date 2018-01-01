Руслан Квинта преобразил супер-хит "Снов осколки" для Dj NANA

Магия Индии, звуки ситара и священная мантра любви – харизматичная Dj NANA презентует авторский remix и видеоклип на популярный хит «Снов осколки» украинского исполнителя ALEKSEEV!

Вслед за релизом дебютного имидж-сингла «Вибрации», самая сексуальная украинская диджей - Dj NANA представила поклонникам новый трек и клип. Артистка презентует свой первый авторский remix на песню «Снов осколки» певца ALEKSEEV, вдохнув в супер-хит новую жизнь. Благодаря трансформациям в аранжировке и тексте, который Dj NANA «прочла» по-своему, композиция обещает стать самым танцевальным хитом нового сезона!

Обложка ремикса DJ NANA Снов осколки пресс-служба

Над модным звучанием ремикса совместно с Наной работал ее продюсер, избранник, а также автор, известного во всех странах Восточной Европы, хита “Снов осколки“ - Руслан Квинта. Впервые Руслан рассказал историю создания песни, открыв ранее неизвестные детали. Мало кто знает, что изначально хит, написанный знаменитым композитором Квинтой, предназначался для его любимой девушки - Dj NANA, а тогда, три года назад, солистке популярного вокального коллектива. Вернувшись из путешествия по Индии, вдохновившись культурой, религией страны, а также услышав красочную мелодию ситары, Руслан Квинта вылил накопленные эмоции в творчество.