Руслан Квинта преобразил супер-хит "Снов осколки" для Dj NANA

Руслан Квинта преобразил супер-хит "Снов осколки" для Dj NANAНазад к разделу Новости
Магия Индии, звуки ситара и священная мантра любви – харизматичная Dj NANA презентует авторский remix и видеоклип на популярный хит «Снов осколки» украинского исполнителя ALEKSEEV!
Вслед за релизом дебютного имидж-сингла «Вибрации», самая сексуальная украинская диджей - Dj NANA представила поклонникам новый трек и клип. Артистка презентует свой первый авторский remix на песню «Снов осколки» певца ALEKSEEV, вдохнув в супер-хит новую жизнь. Благодаря трансформациям в аранжировке и тексте, который Dj NANA «прочла» по-своему, композиция обещает стать самым танцевальным хитом нового сезона!
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Над модным звучанием ремикса совместно с Наной работал ее продюсер, избранник, а также автор, известного во всех странах Восточной Европы, хита “Снов осколки“ - Руслан Квинта. Впервые Руслан рассказал историю создания песни, открыв ранее неизвестные детали. Мало кто знает, что изначально хит, написанный знаменитым композитором Квинтой, предназначался для его любимой девушки - Dj NANA, а тогда, три года назад, солистке популярного вокального коллектива. Вернувшись из путешествия по Индии, вдохновившись культурой, религией страны, а также услышав красочную мелодию ситары, Руслан Квинта вылил накопленные эмоции в творчество.
Руслан Квинта рассказывает:
Появилась идея сделать приятный сюрприз для любимой девушки и преподнести ей подарок в виде этой композиции, которая наполнена магией Востока, песни - мантре о любви. Тогда NANA была солисткой популярной группы и иметь в своем репертуаре авторский трек ей не разрешили. Позже, режиссер, и на тот момент, мой партнер по продюсированию ALEKSEEV Олег Боднарчук услышал демо-версию песни у меня на студии, она ему сразу понравилась и мы решили записать ее с Никитой. Так, судьба песни была определена, а для меня она осталась самым дорогим подарком близкому человеку.
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После того, как песня-мантра о любви Руслана Квинты и Наны “Снов осколки“ стала супер-хитом в репертуаре ALEKSEEV, она снова вернулась к Dj NANA, чтобы “задишать“ по-новому.
Артистка поделилась:
Песня “Снов осколки“ – особенная для меня. Признание в любви, внутренний мир и душа любимого человека. Мы работали над ремиксом несколько месяцев и теперь я рада представить его. Теряйте голову от любви под танцевальные ритмы “Снов осколки Remix“, а магия этого трека вам поможет!
Послушать дебютный авторский трек Dj NANA и посмотреть видеоработу на хит “Снов осколки“ можно прямо сейчас.
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