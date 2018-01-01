Джонни Депп устроил драку: первые комментарии

СМИ: Джонни Депп устроил драку на съемочной площадке.

Новость о драке Джонни Деппа, которая изначальное появилась NY Post, облетела весь Интернет. Как писали журналисты, Джонни Депп изрядно выпил во время съемок фильма и не смог адекватно отреагировать на замечание со стороны.

Читайте также: В сети обсуждают новый роман Алана Бадоева

Отметим, что съемки фильма с Джонни Деппом проходили в Лос-Анджелесе. Из-за съемок была перекрыта дорога. Но съемки так затянулись из-за Джонни Деппа, что менеджер, который с ним работал, был вынужден попросить закончить работу, поскольку их время давно вышло.

Джонни Депп фото gettyImages.com

После всего этого Джонни Депп агрессивно отреагировал на менеджера. Депп полез с кулаками к нему и требовал, чтоб тот защищался. Съемочная группа забрала Деппа с места конфликта.

А чуть позже появились комментарии главного режиссера фильма, Брэда Фэлчака. Он сообщил, что конфликт был преувеличен. Ничего серьезного не произошло.

Напомним, Кэти Перри помирилась с Тейлор Свифт. К слову, певицы разругались на профессиональной почве.