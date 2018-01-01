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Джонни Депп устроил драку: первые комментарии

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СМИ: Джонни Депп устроил драку на съемочной площадке.
Джонни Депп подрался на съемочной площадке
Джонни Депп подрался на съемочной площадке
gettyImages.com

Новость о драке Джонни Деппа, которая изначальное появилась NY Post, облетела весь Интернет. Как писали журналисты, Джонни Депп изрядно выпил во время съемок фильма и не смог адекватно отреагировать на замечание со стороны.

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Отметим, что съемки фильма с Джонни Деппом проходили в Лос-Анджелесе. Из-за съемок была перекрыта дорога. Но съемки так затянулись из-за Джонни Деппа, что менеджер, который с ним работал, был вынужден попросить закончить работу, поскольку их время давно вышло.

Джонни Депп фото
Джонни Депп фото
gettyImages.com

После всего этого Джонни Депп агрессивно отреагировал на менеджера. Депп полез с кулаками к нему и требовал, чтоб тот защищался. Съемочная группа забрала Деппа с места конфликта.

А чуть позже появились комментарии главного режиссера фильма, Брэда Фэлчака. Он сообщил, что конфликт был преувеличен. Ничего серьезного не произошло.

Напомним, Кэти Перри помирилась с Тейлор Свифт. К слову, певицы разругались на профессиональной почве. 

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Теги: Джонни Депп, актер, драка, съемки
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Источник: ivona bigmir)net

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