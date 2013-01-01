Подруги навсегда: Кэти Перри помирилась с Тейлор Свифт

Певицы разругались на профессиональной почве .

Кэти Перри и Тейлор Свифт поругались еще в 2013 году и с тех пор неустанно враждовали. Однако мероприятие «Met Gala» стало для девушек местом примирения и прощения.

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В своем Instagram Тейлор Свифт поделилась фотографией с милой запиской и оливковой ветвью, которую отправила ей в гримерку Кэти Перри.

Я очень сожалею о случившемся», — написала Кэти в своем послании.

Спасибо большое, Кэти», — ответила Тейлор в инста-стори.

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Долгое время о войне между Тейлор Свифт и Кэти Перри говорили как о нелепых слухах. Но Свифт подтвердила догадки фанатов, выпустив песню «Bad Blood» в 2015-ом году, намекнув в одном из интервью, что эта песня о другой певице, с которой она раньше дружила.

По словам Тейлор, Кэти пыталась сорвать ее концертный тур, переманив на свою сторону несколько человек из команды Свифт.

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