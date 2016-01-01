СМИ: Кирстен Данст родила первенца

36-летняя актриса Кирстен Данст впервые стала мамой.

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Как сообщают западные СМИ голливудская актриса Кирстен Данст и ее жених Джесси Племонс стала родилетями. Звезда родила первенца мальчика. Малыш появился на свет в минувшие выходные. Пока пара никак не комментирует новость. Но как сообющают инсайдеры, Кирстен и Джесси очень счастливы и горды быть родителями здорового малыша.

Кирстен Данст и Джесси Племонс фото GettyImages.com

Стоит отметить, что Кирстен Данст и Джесси Племонс начали встречаться в 2016 году. Актеры познакомились на съемочной площадке сериала "Фарго", где сыграли супругов. Уже в январе 2017 году стало известно о том, что Кирстен Данст и Джесси Племонс обручились.

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