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СМИ: Кирстен Данст родила первенца

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36-летняя актриса Кирстен Данст впервые стала мамой.
Кирстен Данст родила первенца
Кирстен Данст родила первенца
GettyImages.com

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Как сообщают западные СМИ голливудская актриса Кирстен Данст и ее жених  Джесси Племонс  стала родилетями. Звезда родила первенца мальчика. Малыш появился на свет в минувшие выходные. Пока пара никак не комментирует новость. Но как сообющают инсайдеры, Кирстен и Джесси очень счастливы и горды быть родителями здорового малыша.

Кирстен Данст и Джесси Племонс фото
Кирстен Данст и Джесси Племонс фото
GettyImages.com

Стоит отметить, что Кирстен Данст и Джесси Племонс начали встречаться в 2016 году. Актеры познакомились на съемочной площадке сериала "Фарго", где сыграли супругов. Уже в январе 2017 году стало известно о том, что Кирстен Данст и Джесси Племонс обручились.

Напомним также, что Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на красной дорожке после долгого перерыва. Подробнее по ссылке.

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Теги: Кирстен Данст, Джесси Племонс, первенец, роды, мальчик
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Источник: ivona bigmir)net

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