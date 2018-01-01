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Счастливые и роскошные: Ирина Шейк и Брэдли Купер на красной дорожке

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Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые за долгое время появились вместе на публике.
Ирина Шейк и Брэдли Купер на красной дорожке
Ирина Шейк и Брэдли Купер на красной дорожке
GettyImages.com

Супермодель Ирина Шейк в апреле 2017 родила дочь своему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу. Девочке дали имя Леа де Сен Шейк Купер. Отметим, несмотря на рождение ребенка, пара так и не узаконила свои отношения, более того, знаменитости редко посещают публичные мероприятия вместе.

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Но на днях Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на красной дорожке Met Gala 2018, и все внимание публики было приковано именно к ним, тем более выглядела пара роскошно. Ирина Шейк выбрала для мероприятия золотистое платье в пол с глубоким декольте и высоким разрезом, подчеркивающими идеальные формы модели. Брэдли Купер сделал выбор в пользу классического черного смокинга и выглядел не менее эффектно.

Ирина Шейк и Брдли Купер фото
Ирина Шейк и Брдли Купер фото
GettyImages.com
Фото Ирины Шейк и Брэдли Купера
Фото Ирины Шейк и Брэдли Купера
GettyImages.com

К слову, недавно на безымянном пальце Ирины Шейк было замечено кольцо, и теперь поклонники в догадках – скоро свадьба или она уже состоялась?

Напомним, Гайтана показала своего супруга с дочерью. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Ирина Шейк, супермодель, Брэдли Купер, красная дорожка, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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