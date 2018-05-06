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Украинец стал самым красивым мужчиной мира

Комментариев: 5
Богдан Юсипчук победил в мировом конкурсе Mister Sea World 2018 .
Украинец стал самым красивым мужчиной мира
Украинец стал самым красивым мужчиной мира
facebook.com/bogdan.iusypchuk

Украинский актер театра и кино Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной на мировом конкурсе Mister Sea World 2018. Об этом Юсипчук сообщил на своей странице в Facebook.

Мама... Папа... Спасибо, что подарили мне жизнь. Люблю вас. Я тут пять минут назад мировой конкурс выиграл», - написал Богдан на странице в соцсети. 

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Богдан Юсипчук в 2014 году завоевал титул «Мистер Украина 2014». В том же году в Великобритании на международном конкурсе среди мужчин «Mr World» получил титул «Мистер Конгениальность» и занял третье место в соревнованиях по экстремальному спорту. 

Ранее Регина Тодоренко поделилась секретом идеальной фигуры.

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Теги: украинец, конкурс, Богдан Юсипчук
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  06.05.2018, 20:05
Оценка:  -1
гость
popnterrt, ты видимо невье..нный специалист по латентным педикам? Тебе бы за докторскую сесть!
госттья  (аноним)  06.05.2018, 20:04
Оценка:  -1
госттья
терпеть не могу лезущих к мужикам в трусы
госттья  (аноним)  06.05.2018, 20:03
Оценка:  -1
госттья
popnterrt

твоя кличка говорит сама за себя это ты извращенец, вот и бесишься от зависти
popnterrt    06.05.2018, 19:42
Оценка:  +1
popnterrt
Не был бы он пассивным голубцом,я бы тоже за него порадовался бы.
popnterrt    06.05.2018, 19:42
Оценка:  +1
popnterrt
Не был бы он пассивным голубцом,я бы тоже за него порадовался бы.
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