Украинец стал самым красивым мужчиной мира

Богдан Юсипчук победил в мировом конкурсе Mister Sea World 2018 .

Украинский актер театра и кино Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной на мировом конкурсе Mister Sea World 2018. Об этом Юсипчук сообщил на своей странице в Facebook.

Мама... Папа... Спасибо, что подарили мне жизнь. Люблю вас. Я тут пять минут назад мировой конкурс выиграл», - написал Богдан на странице в соцсети.

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Богдан Юсипчук в 2014 году завоевал титул «Мистер Украина 2014». В том же году в Великобритании на международном конкурсе среди мужчин «Mr World» получил титул «Мистер Конгениальность» и занял третье место в соревнованиях по экстремальному спорту.

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