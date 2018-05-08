Потап - именинник дня: самые яркие образы

Продюсер и рэпер Потап отмечает свой 37 день рождения.

Рэпер Потап известен не только, как артист из группы Настя и Потап, группы MOZGI. Он является продюсером и сооснователем "MOZGI Production".

На счету Потапа большое количество проектов, в которых он выступал как член жюри, тренер и просто участник.

Сегодня же, 8 мая, у Потапа день рождения. Потапу исполняется 37 лет.

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В честь его дня рождения мы решили показать вам самые яркие образы Потапа. Не только артистки умеют удивлять изменением своих образов. Потап также нашел способ удивлять своих поклонников)