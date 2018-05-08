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Потап - именинник дня: самые яркие образы

Комментариев: 2
Продюсер и рэпер Потап отмечает свой 37 день рождения.
Потап - именинник дня
Потап - именинник дня
instagram.com/realpotap​
Рэпер Потап известен не только, как артист из группы Настя и Потап, группы MOZGI. Он является продюсером и сооснователем  "MOZGI Production".
На счету Потапа большое количество проектов, в которых он выступал как член жюри, тренер и просто участник.
Сегодня же, 8 мая, у Потапа день рождения. Потапу исполняется 37 лет.
В честь его дня рождения мы решили показать вам самые яркие образы Потапа. Не только артистки умеют удивлять изменением своих образов. Потап также нашел способ удивлять своих поклонников) 

Напомним, что недавно группа MOZGI представили новый танцевальный трек. Группа презентовала летний трек «Влажный пляжный движ». 

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Теги: Потап, именинник, день рождения, фото, образы
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.05.2018, 10:31
Оценка:  0
гость
Xyeв тебе Потап полную жопу.
гость  (аноним)  08.05.2018, 10:30
Оценка:  0
гость
Думал что этому жирному поцу 45 лет.
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