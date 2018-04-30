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Группа MOZGI презентовала новую песню «Влажный пляжный движ»

Комментариев: 2
Группа MOZGI представила танцевальный летний хит «Влажный пляжный движ».
Группа MOZGI презентовала новую песню «Влажный пляжный движ»
Группа MOZGI презентовала новую песню «Влажный пляжный движ»
Пресс-служба

Вчера, 29 апреля, состоялся финал шоу «Голос країни 8». В результате зрительского голосования стало известно имя победителя. Отметим, что победила команда Сергея Бабкина. Также шоу было наполнено разными музыкальными премьерами. Одной из самых зажигательных стал номер группы Потапа MOZGI.

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Группа MOZGI представила летний трек «Влажный пляжный движ». Катерина Осадчая новую работу группы MOZGI назвала хитом этого лета 2018. Предлагаем и вам оценить новую песню группы MOZGI:

Напомним, что группа «Антитела» начала масштабный тур «TDME» городами США и Канады. Группа улетела в Америку с масштабным туром «TDME», где в течение месяца состоится девять больших концертов. Подробнее - читайте по ссылке.

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Теги: Группа Mozgi, «Влажный пляжный движ», премьера, новая песня, MOZGI
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Комментариев (2)
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Андрей Вл-ч  (аноним)  30.04.2018, 18:04
Оценка:  0
Андрей Вл-ч
Вдуть этим хoxлам. Делов-то...
pусский  (аноним)  30.04.2018, 17:05
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, у этих педиков жопы вечно влажные!
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