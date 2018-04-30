Группа MOZGI презентовала новую песню «Влажный пляжный движ»

Группа MOZGI представила танцевальный летний хит «Влажный пляжный движ».

Вчера, 29 апреля, состоялся финал шоу «Голос країни 8». В результате зрительского голосования стало известно имя победителя. Отметим, что победила команда Сергея Бабкина. Также шоу было наполнено разными музыкальными премьерами. Одной из самых зажигательных стал номер группы Потапа MOZGI.

Читай также: Лилия Ребрик родила второго ребенка

Группа MOZGI представила летний трек «Влажный пляжный движ». Катерина Осадчая новую работу группы MOZGI назвала хитом этого лета 2018. Предлагаем и вам оценить новую песню группы MOZGI:

Напомним, что группа «Антитела» начала масштабный тур «TDME» городами США и Канады. Группа улетела в Америку с масштабным туром «TDME», где в течение месяца состоится девять больших концертов. Подробнее - читайте по ссылке.