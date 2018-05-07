Выбираем весенние овощи и фрукты без нитратов: прикладные советы технолога

Ведущая проекта «Тайный агент» Катя Павлюченко попросила специалиста рассказать, на что обращать внимание, покупая «ходовые» весенние и летние продукты.

Находясь в супермаркете или на рынке, очень сложно сдержаться и не положить в свою продуктовую корзину овощи и фрукты! Но так ли они полезны, как мы считаем? Ведущая проекта «Тайный агент» (Новый канал) Екатерина Павлюченко решила разобраться в этом вопросе, пригласив с собой на гастрономический шопинг технолога Алексию Май.

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Помидоры. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе помидоров, – это наличие привычного запаха томатов. Но аромат настоящего помидора еще не говорит о том, что овощ не нашпигован нитратами. Если все помидоры с виду идеально красивые и одинаковой формы, без единого повреждения, это должно вас насторожить: при выращивании таких томатов используют опасные вещества. Такой же признак – отказ паразитов «поселяться» в помидорах. Это значит, что количество нитратов в них зашкаливает. Также обратите внимание на структуру помидора. Если на ощупь он очень упругий и по ощущениям напоминает теннисный мяч, откажитесь от такой покупки – это говорит о высокой концентрации нитратов.

Лук. Выбирая между зеленым и репчатым луком, лучше отдать предпочтение последнему из-за меньшего количества нитратов. Но если все-таки покупаете зеленый лук – следите, чтобы его кончики не были засохшими или коричневыми. Это указывает на наличие опасных примесей.

Тайный агент 2 сезон фото пресс-служба Нового канала

Морковь неестественно большого размера должна вас насторожить. Как правило, такой овощ «с лишним весом» содержит большое количество нитратов и примесей. Чтобы минимизировать количество их попадания в организм, из всей моркови можно съесть только среднюю часть, обрезав корень, верхние слои и «верхушку». С таким раскладом куда проще и безопаснее купить самую обычную морковь.

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Картофель не должен лежать под прямыми солнечными лучами. В противном случае в нем образуется природный яд растительного происхождения – соланин. Он проявляется в зеленоватом оттенке уже очищенного картофеля. Ни в коем случае нельзя его употреблять. Также яд соланин содержится в зеленых помидорах и перезревших баклажанах.

Огурцы относятся к группе овощей-рекордсменов по количеству нитратов. Поскольку по большей части они тепличные, и их удобряют азотистыми веществами. Разве что кроме лета, сезона огурцов. Также обратите внимание на цвет овоща. Если на них есть темно-зеленые пятна, воздержитесь от покупки. Огромное количество нитратов, которыми они напичканы, может навредить вашему здоровью.

Но это еще не все советы по выбору овощей и фруктов, которыми «тайные агенты» поделились со зрителями. Новый выпуск «Тайного агента» в эфире Нового канала уже сегодня в 21:00!

Напомним также, что в последнем выпуске шоу "Холостяк 8" проект покинули сразу две девушки. Подробнее по ссылке.