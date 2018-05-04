«Холостяк 8»: сразу две девушки покинули проект

Две участницы шоу «Холостяк 8» приняли самостоятельное решение уйти из проекта.

4 мая прошел 9 выпуск шоу «Холостяк 8». Участницы проекта вместе с Рожденом Ануси провели время в Португалии.

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Рожден Ануси подготовил несколько занятий для участниц проекта. А в самом конце проекта несколько девушек решили покинуть проект «Холостяк 8».

Яна приняла решение покинуть проект из-за дискомфорта. Она отметила, что ей больно постоянно видеть его в компании ее конкуренток.

Анетти также решила уйти из проекта самостоятельно.

В проекте шоу «Холостяк 8» осталось три участницы – Галя, Иванка и Натали.

Напомним, известно имя победителя проекта «Голос країни 8». Победила команда Серегея Бабкина.