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Владимиру Жогло подарили приватный танец

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Актер первого украиноязычного юмористического «Вар’яти-шоу» и звезда проекта «Лига смеха» стали учасниками игрового шоу «СуперИнтуиция».
СуперИнтуиция сезон 4 выпуск от 4.05.2018
СуперИнтуиция сезон 4 выпуск от 4.05.2018
пресс-служба Нового канала

Украинские актеры Руслан Ханумак и Владимир Жогло проверят свою интуицию уже сегодня, прямо в эфире Нового канала! В ходе игры Владимир Жогло, решив опередить своего соперника по количеству выигранных денег, выбрал категорию «Джокер». А ведь известно, что в случае неправильного ответа участнику полагается наказание, которое держится в секрете.

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Так и произошло! Но то, что стало для Владимира Жогло жестоким наказанием, большинство мужчин посчитало бы щедрым подарком судьбы! В студии моментально погас свет, из колонок зазвучал англоязычный soul, а из-за кулис на высоченных шпильках выпорхнула роскошная брюнетка в сексуальном белье… Демонстрируя великолепную пластику, девушка устремилась к «виновнику» сего действа. Извиваясь, соблазнительница ловко связала Жогло прочной веревкой и предусмотрительно привязала актера к стулу. А затем, под сопровождение аплодисментов изумленных зрителей, вынесла в студию огромный торт. И… зарядила им прямо в густую бороду актера! Стоит ли говорить о том, как в этот момент над актером «Вар’яти-шоу» насмехались ведущий Сергей Притула и соперник Руслан Ханумак? А вот самому Владимиру Жогло после этого стриптиза «с изюминкой» было совершенно не до смеха.

Владимир Жогло фото
Владимир Жогло фото
пресс-служба Нового канала

Актер признался в сердцах:

Терпеть не могу стриптиз и приватные танцы. И не испытываю никакого уважения к стриптизершам. Любоваться красивой женщиной – естественно и прекрасно. Но если это происходит при таких обстоятельствах, то я нахожу это дискомфортным. Во время проведения мероприятий общался с некоторыми стриптизершами. И не встретил ни одной девушки, которая пошла бы в эту профессию из-за того, что очень об этом мечтала.

Не пропусти очередной выпуск «СуперИнтуиции» сегодня в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о райдерах звезд. Кто и что из украинских знаменитостей добавляет в свой райдер. Подробнее по ссылке.

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Теги: СуперИнтуиция, новый сезон, Сергей Притула
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Источник: ivona bigmir)net

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