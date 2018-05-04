Даша Астафьева: «Всех моих бывших звали Олег»

Даша смеется:

Как-то мы отдыхали на Бали. Во время прогулки увидели спокойных обезьян. У них был, видимо, какой-то полдник. Я делала фотографии, выставляла в соцсети, подписывала, что они не такие и страшные, как все рассказывают. И тут одна обезьяна, с которой я делала селфи, забирает телефон, уходит с презрительным взглядом и забирается на дерево. Мой брат оказался самым смелым: пытался трясти дерево, кидал в нее чем-то, кричал. В это время из кустов к нам начали подбираться, видимо, родственники той обезьяны. Люди, которые проходили мимо, предложили нам позвонить монахам, чтобы они помогли забрать телефон. Приехали на мотороллерах монахи, взяли продукты, позвали обезьяну какими-то криками. И она к нам реально пришла. В это время мой брат сделал вызов на мой телефон, обезьяна его бросила, забрала банан у монахов и убежала. Самое смешное из этого всего были селфи обезьяны. Не знаю, как она разблокировала мой телефон, она же должна была подойти по отпечаткам пальцев.