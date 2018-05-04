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Даша Астафьева: «Всех моих бывших звали Олег»

Комментариев: 2
Даша Астафьева поделилась подробностями личной жизни и рассказала смешную историю, которая с ней произошла во время отдыха.
Даша Астафьева и Наталья Гарипова фото
Даша Астафьева и Наталья Гарипова фото
пресс-служба канала СТБ

Завтра в 21.30 на телеканале СТБ в студию шоу «Вечер с Натальей Гариповой» придет красотка Даша Астафьева, которая будет делиться с ведущей своими историями, дурачиться и по-настоящему смеяться.

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Сейчас у Астафьевой новая группа. После 10 лет творческой деятельности, она изменила путь развития. У нее новая любовь, но о старых увлечениях Даша тоже вспомнила. «Всех моих бывших звали Олег. Винника только не было!» - поделилась Даша Астафьева с Наташей. Даша очень любит путешествовать. Кстати, об одной из своих поездок она рассказала Натальей Гариповой в студии шоу.

Даша смеется:

Как-то мы отдыхали на Бали. Во время прогулки увидели спокойных обезьян. У них был, видимо, какой-то полдник. Я делала фотографии, выставляла в соцсети, подписывала, что они не такие и страшные, как все рассказывают. И тут одна обезьяна, с которой я делала селфи, забирает телефон, уходит с презрительным взглядом и забирается на дерево. Мой брат оказался самым смелым: пытался трясти дерево, кидал в нее чем-то, кричал. В это время из кустов к нам начали подбираться, видимо, родственники той обезьяны. Люди, которые проходили мимо, предложили нам позвонить монахам, чтобы они помогли забрать телефон. Приехали на мотороллерах монахи, взяли продукты, позвали обезьяну какими-то криками. И она к нам реально пришла. В это время мой брат сделал вызов на мой телефон, обезьяна его бросила, забрала банан у монахов и убежала. Самое смешное из этого всего были селфи обезьяны. Не знаю, как она разблокировала мой телефон, она же должна была подойти по отпечаткам пальцев.

Случай с Дашей Астафьевой фото
Случай с Дашей Астафьевой фото
пресс-служба канала СТБ

Еще больше удивительных историй от Даши Астафьевой смотрите завтра в 21.30 на телеканале СТБ в вечернем юмористическом шоу «Вечер с Натальей Гариповой».

Даша Астафьева рассказала о личном
Даша Астафьева рассказала о личном
пресс-служба канала СТБ

Напомним также, что Орландо Блум прокоментировал отношения с Кэти Перри. Что же происходит между знаменитостями, можно узнать по ссылке.

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Теги: Даша Астафьева, наталья гарипова, личное
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  04.05.2018, 17:05
Оценка:  0
pусский
Обезьяну тоже звали Олег, навестила Дашку ночью?
Даша Астафьева  (аноним)  04.05.2018, 16:53
Оценка:  0
Даша Астафьева
...и это были все существующие Олеги мира! Ахахахаха!
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