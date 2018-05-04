Даша Астафьева: «Всех моих бывших звали Олег»
Завтра в 21.30 на телеканале СТБ в студию шоу «Вечер с Натальей Гариповой» придет красотка Даша Астафьева, которая будет делиться с ведущей своими историями, дурачиться и по-настоящему смеяться.
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Сейчас у Астафьевой новая группа. После 10 лет творческой деятельности, она изменила путь развития. У нее новая любовь, но о старых увлечениях Даша тоже вспомнила. «Всех моих бывших звали Олег. Винника только не было!» - поделилась Даша Астафьева с Наташей. Даша очень любит путешествовать. Кстати, об одной из своих поездок она рассказала Натальей Гариповой в студии шоу.
Даша смеется:
Как-то мы отдыхали на Бали. Во время прогулки увидели спокойных обезьян. У них был, видимо, какой-то полдник. Я делала фотографии, выставляла в соцсети, подписывала, что они не такие и страшные, как все рассказывают. И тут одна обезьяна, с которой я делала селфи, забирает телефон, уходит с презрительным взглядом и забирается на дерево. Мой брат оказался самым смелым: пытался трясти дерево, кидал в нее чем-то, кричал. В это время из кустов к нам начали подбираться, видимо, родственники той обезьяны. Люди, которые проходили мимо, предложили нам позвонить монахам, чтобы они помогли забрать телефон. Приехали на мотороллерах монахи, взяли продукты, позвали обезьяну какими-то криками. И она к нам реально пришла. В это время мой брат сделал вызов на мой телефон, обезьяна его бросила, забрала банан у монахов и убежала. Самое смешное из этого всего были селфи обезьяны. Не знаю, как она разблокировала мой телефон, она же должна была подойти по отпечаткам пальцев.
Еще больше удивительных историй от Даши Астафьевой смотрите завтра в 21.30 на телеканале СТБ в вечернем юмористическом шоу «Вечер с Натальей Гариповой».
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