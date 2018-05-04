Райдер звезд: необычные запросы, которые есть у Леси Никитюк и других артистов

Леся Никитюк в новом выпуске «Хто зверху» поделилась секретами райдеров некоторых артистов/.

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О чудачествах в райдерах заграничных звезд известно многое – и что Мадонна просит устанавливать в номерах одноразовый унитаз, и что Элтону Джону нужна комната с температурой в +16ºС для коллекции его очков. А как насчет причуд украинских селебритиз? Необычные пункты в райдерах Леси Никитюк, Наты Смириной, Русланы и Регины Тодоренко в одном из конкурсов шоу «Хто зверху?» на Новом канале отгадывала мужская команда в составе Сергея Притулы, Антона Савлепова, Андрея Шабанова и Игоря Кондратюка.

Леся Никитюк - ведущая «Хто зверху?» - объявила задание:

Мы все – артистки, и у всех нас есть райдер. Это такая бумажка, которую отправляешь перед корпоративом заказчикам, и там написано, что должно быть у тебя в гримерке. Устрицы, знаешь ли, полсвиньи, молоко, хлеб, сметана, лимузин. В каждом из наших райдеров есть интересный пунктик. Вам предстоит отгадать, у кого какой.

Из вариантов – семена чиа, спицы для вязания, спальный мешок и тайский массаж. Кто же из девушек возит с собой на корпоративы таиландок? Раскрываем карты!

Леся Никитюк: спальник

Хто зверху фото пресс-служба Нового канала

Ведущая прокомментировала:

Я часто езжу поездом «Киев-Хмельницкий» (Хмельницкий – родной город ведущей Нового канала, и бывает она там не реже раза в месяц, – прим. ред.), и там всегда очень много людей. Поэтому я люблю возить с собой спальные мешки: вдруг придется ночевать в грузовом вагоне, а я отлично проведу там время! А вообще, после долгих переездов иногда и в гримерках приходится спать. Так что...

Руслана: семена чиа

Руслана фото пресс-служба Нового канала

Певица рассказала:

Все знают, что я помешана на качественных диетах, – рассказала певица. – Ведь чтобы выдержать мои нагрузки, нужно очень правильно питаться. Поэтому семена льна, чиа, кунжута, мака – всегда есть в моем рационе. Поделюсь рецептом: перемешиваете все эти семена с изюмом, карпатским медом, добавляете немного какао, перемалываете. И получаются невероятные домашние, полезные сладости!

Регина Тодоренко: тайки

Регина Тодоренко фото пресс-служба Нового канала

О необычном пункте из райдера Регины решила рассказать Леся Никитюк. Тодоренко, к слову, была не против – в этот момент массажистки уже вовсю разминали ей руки.

Леся Никитюк пояснила:

Когда-то, во время путешествий, Регина Тодоренко заказала себе массаж. Он ей категорически не понравился. Тайки-массажистки обиделись, и с тех пор везде сопровождают Регину. Просят, чтобы она научила их делать классный массаж!

Ната Смирина: спицы для вязания

Ната Смирина фото пресс-служба Нового канала

Певица улыбнулась и вставила спицы в волосы:

Я креативный человек. Поэтому использую спицы, как украшение – закалываю ними волосы. Многие называют их моими антеннами.

Напомним также, что ранее мы публиковали анонс к новому выпуску “Холостяк 8“. Узнайте где и когда можно посмотреть новый выпуск онлайн по ссылке.