OLEYNIK чуть не пострадал в давке после концерта

После сольного концерта OLEYNIK в Сумах, на котором присутствовало более 2000 человек, службе безопасности пришлось взять исполнителя под свою защиту, чтобы он не пострадал в давке во время автогаф-сессии.

OLEYNIK чуть не пострадал в давке пресс-служба

В своем микроблоге OLEYNIK признался:

До сих пор под впечатлением от вчерашнего концерта в Сумах.

Сумы! ❤️ Допис, поширений OLEYNIK (@oleynikvadim) 29 Кві 2018 р. о 2:01 PDT

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Как стало известно, после концерта была запланирована автограф-сессия артиста. Желающих пообщаться и сделать селфи со своим кумиром было настолько много, что чуть не началась настоящая давка.

OLEYNIK фото с концерта пресс-служба Концерт OLEYNIK в Сумах фото пресс-служба

Охранники исполнителя и попросили присутствующих сделать коридор, чтобы он смог беспрепятственно пройти, но их проигнорировали и поклонники взяли OLEYNIK в кольцо. Секьюрити артиста вызвала подкрепление, после чего его перевезли в более безопасное место.