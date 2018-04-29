OLEYNIK чуть не пострадал в давке после концерта
После сольного концерта OLEYNIK в Сумах, на котором присутствовало более 2000 человек, службе безопасности пришлось взять исполнителя под свою защиту, чтобы он не пострадал в давке во время автогаф-сессии.
В своем микроблоге OLEYNIK признался:
До сих пор под впечатлением от вчерашнего концерта в Сумах.
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Как стало известно, после концерта была запланирована автограф-сессия артиста. Желающих пообщаться и сделать селфи со своим кумиром было настолько много, что чуть не началась настоящая давка.
Охранники исполнителя и попросили присутствующих сделать коридор, чтобы он смог беспрепятственно пройти, но их проигнорировали и поклонники взяли OLEYNIK в кольцо. Секьюрити артиста вызвала подкрепление, после чего его перевезли в более безопасное место.
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