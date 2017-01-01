Партнер Натальи Могилевской по "Танцям з зірками" женился

Игорь Кузьменко сыграл тайную свадьбу в День всех влюбленных.

Известный украинский танцор, партнер по шоу "Танці з зірками" Натальи Могилевской, Игорь Кузьменко сообщил радостную новость. Ранее Игорь Кузьменко говорил, что отменил важное торжество из-за участия в проекте.

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И вот, танцор рассказал Катерине Осадчей, что свадьба состоялась. Игорь Кузьменко и его девушка поженились. Правда, сделали они это скромно и без привлечения внимания. Игорь Кузьменко тайно женился зимой 2018-го года, в День всех влюбленных.

Это было очень скромно. Были только родители. Мы просто расписались 14 февраля.

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