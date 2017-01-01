Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Партнер Натальи Могилевской по "Танцям з зірками" женился

Комментариев: 0
Игорь Кузьменко сыграл тайную свадьбу в День всех влюбленных.
Игорь Кузьменко женился
Игорь Кузьменко женился
пресс-служба 1+1

Известный украинский танцор, партнер по шоу "Танці з зірками" Натальи Могилевской, Игорь Кузьменко сообщил радостную новость. Ранее Игорь Кузьменко говорил, что отменил важное торжество из-за участия в проекте.

Читайте также: Лилия Ребрик поделилась фотографией новорожденной дочери

И вот, танцор рассказал Катерине Осадчей, что свадьба состоялась. Игорь Кузьменко и его девушка поженились. Правда, сделали они это скромно и без привлечения внимания. Игорь Кузьменко тайно женился зимой 2018-го года, в День всех влюбленных.

Это было очень скромно. Были только родители. Мы просто расписались 14 февраля.

Напомним, Анна Тринчер призналась, почему не говорит о личной жизни. Узнайте, почему  Анна не комментирует отношения с коллегой по съемочной площадке.

Поделись:
Теги: Игорь Кузьменко, Танцы со звездами, женился, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь