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Влад Яма показал подтянутое тело

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Шоумен оригинально поздравил подписчиков с Днем танца.
Влад Яма показал подтянутое тело
Влад Яма показал подтянутое тело
фото - instagram.com/vladyama_official

Хореограф Влад Яма активно принимает участие во многих телепроектах, среди которых и «Лига смеха», где стал одним из членов жюри. Видимо, Влад настолько вдохновился форматом развлекательного шоу, что решил добавить немного юмора и  на свою страницу в Instagram.

29 апреля многие отмечали Международный день танца, и в честь праздника Влад Яма решил поделиться с подписчиками забавным фото, на котором позирует в одних плавках:

С Международным днем танца!

 

Влад Яма показал подтянутое тело
Влад Яма показал подтянутое тело
фото - instagram.com/vladyama_official

 

Отметим, не все подписчики положительно оценили новый снимок Влада Ямы, некоторые сравнили артиста с «Мистером Мускулом».

Напомним, состоялся финал шоу «Голос країни 8». Имя победителя – по ссылке.

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Теги: влад яма, новости шоу-биза, новости шоу-бизнеса, новости, влад яма фото
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