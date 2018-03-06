Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Влад Яма показал, каким был в юности

Комментариев: 1
Влад Яма опубликовал архивные фото с родственниками.
Влад Яма показал, каким был в юности (фото)
Влад Яма показал, каким был в юности (фото)
instagram.com/vladyama_official

Известный хореограф и член жюри многих украинских шоу Влад Яма недавно победилился архивными снимками. Яма опубликовал сразу несколько фотографий, где позирует со своими родственниками.

Читайте также: Влад Яма показал красавицу-жену в мини-платье

Влад Яма вообще последнее время стал все чаще публиковать снимки с родными и близкими. Вот сейчас можно увидеть, как Влад Яма выглядел в начале своей телевизионной карьеры. Ведь именно после шоу "Танці з зірками" Влад Яма принял решение побриться налысо.

Также Яма показала, как сейчас выглядят его родители. Артист часто бывает в родительском доме, где не упускает возможности и делает фото с мамой, папой и бабушкой.

Читайте также: Влад Яма официально стал лицом телеканала «1+1»

Правда, сына Влад Яма так и не показывал. И он всех очень удивил, когда почти гол назад сообщил о жене и сыне.

Напомним, что Слава Каминская показала свои старые фотографии. И даже объяснила, почему ее внешность так сильно изменилась.

Поделись:
Теги: влад яма, юность, фото в юности, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
русский  (аноним)  06.03.2018, 11:55
Оценка:  0
русский
Хочу в пуканчик от Владика.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь