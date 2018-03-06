Влад Яма показал, каким был в юности

Влад Яма опубликовал архивные фото с родственниками.

Известный хореограф и член жюри многих украинских шоу Влад Яма недавно победилился архивными снимками. Яма опубликовал сразу несколько фотографий, где позирует со своими родственниками.

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Влад Яма вообще последнее время стал все чаще публиковать снимки с родными и близкими. Вот сейчас можно увидеть, как Влад Яма выглядел в начале своей телевизионной карьеры. Ведь именно после шоу "Танці з зірками" Влад Яма принял решение побриться налысо.

Также Яма показала, как сейчас выглядят его родители. Артист часто бывает в родительском доме, где не упускает возможности и делает фото с мамой, папой и бабушкой.

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Правда, сына Влад Яма так и не показывал. И он всех очень удивил, когда почти гол назад сообщил о жене и сыне.

Напомним, что Слава Каминская показала свои старые фотографии. И даже объяснила, почему ее внешность так сильно изменилась.