Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Влад Яма официально стал лицом телеканала «1+1»

Комментариев: 10
Вчера, 22 декабря, 1+1 официально объявил, что Влад Яма стал лицом телеканала и частью команды 1+1 Продакшн, поэтому совсем скоро зрителей ждет много сюрпризов от звездного хореографа.
Влад Яма официально стал лицом телеканала «1+1»
Влад Яма официально стал лицом телеканала «1+1»
пресс-служба канала «1+1»

Так, во втором сезоне легендарных обновленных «Танців з зірками» Влад Яма снова займет почетное кресло судьи, а также примет участие в других проектах канала 1+1.

пресс-служба канала «1+1»

Танцор прокомментировал это так:

Я очень рад, что «Танці з зірками» продлили на второй сезон, ведь это говорит о качественной работе всей команды. Более того, я счастлив иметь возможность снова прожить историю «Танців з зірками». Всегда шучу, что об этом проекте я знаю, если не все, то очень много: испытал себя и на паркете, и в судейском кресле. Мои требования к звездным парам остаются такими же высокими, ведь этой осенью танцоры поставили высокую техническую планку, также приоритетными являются отношения внутри пары и искренность на паркете. Для меня большая честь стать лицом «1+1», ведь еще во время съемок «Танців з зірками» и «Модель XL» я был потрясен профессионализмом команды и любовью ко всему, что она создает.

Читайте также: Группа «GG Гуляйгород» выяснили отношения на публике

За время своего судейства в «Танцях з зірками» и реалити-шоу «Модель XL» производства «1+1 Продакшн» Влад Яма покорил зрителей своей искренностью, профессионализмом и чувством юмора.

пресс-служба канала «1+1»

Каждый раз известный хореограф находил меткие комментарии как для звездных пар на паркете, так и для моделей плас сайз на подиуме. А также пленил сердца своих поклонников креативным подходом к судейству.

Напомним так же, что Борис Апрель прокомментировал свое участие в «Голосі країни-8».

Поделись:
Теги: влад яма, хореограф влад яма, влад яма 2017, влад яма последние новости, влад яма перешел на канал 1+1, влад яма 1+1
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir) net, пресс-служба телеканала 1+1

Статьи по теме

Комментариев (10)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.12.2017, 23:43
Оценка:  0
гость
Петушок
mardarovka    23.12.2017, 23:16
Оценка:  0
mardarovka
яйцом телеканала он стал 0 , а не лицом .
гость  (аноним)  23.12.2017, 21:22
Оценка:  -1
гость
Откуда эти ублюдки насобирались яма . найем и тому подобное гамно ?
гость  (аноним)  23.12.2017, 17:47
Оценка:  -1
гость
Жесть.
pусский  (аноним)  23.12.2017, 17:16
Оценка:  -1
pусский
Это я так пёрнул ему на лысину!
гость  (аноним)  23.12.2017, 16:35
Оценка:  -1
гость
Не лицо, яйцо какое-то.
nsasssnter    23.12.2017, 16:33
Оценка:  +1
nsasssnter
Если это лицо,то я Пётр Фёдорович Порошкович!
гость  (аноним)  23.12.2017, 16:29
Оценка:  -1
гость
В общем, залупенец!
гость  (аноним)  23.12.2017, 16:19
Оценка:  -1
гость
Ему взять под руки два круглых шара,и получится отличная залупа с его лысой башкой)))
pусский  (аноним)  23.12.2017, 15:52
Оценка:  +1
pусский
Он похож на мои бритые яйца, гы-гы-гы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь