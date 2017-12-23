Влад Яма официально стал лицом телеканала «1+1»

Вчера, 22 декабря, 1+1 официально объявил, что Влад Яма стал лицом телеканала и частью команды 1+1 Продакшн, поэтому совсем скоро зрителей ждет много сюрпризов от звездного хореографа.

Так, во втором сезоне легендарных обновленных «Танців з зірками» Влад Яма снова займет почетное кресло судьи, а также примет участие в других проектах канала 1+1.

пресс-служба канала «1+1»

Танцор прокомментировал это так:

Я очень рад, что «Танці з зірками» продлили на второй сезон, ведь это говорит о качественной работе всей команды. Более того, я счастлив иметь возможность снова прожить историю «Танців з зірками». Всегда шучу, что об этом проекте я знаю, если не все, то очень много: испытал себя и на паркете, и в судейском кресле. Мои требования к звездным парам остаются такими же высокими, ведь этой осенью танцоры поставили высокую техническую планку, также приоритетными являются отношения внутри пары и искренность на паркете. Для меня большая честь стать лицом «1+1», ведь еще во время съемок «Танців з зірками» и «Модель XL» я был потрясен профессионализмом команды и любовью ко всему, что она создает.

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За время своего судейства в «Танцях з зірками» и реалити-шоу «Модель XL» производства «1+1 Продакшн» Влад Яма покорил зрителей своей искренностью, профессионализмом и чувством юмора.

пресс-служба канала «1+1»

Каждый раз известный хореограф находил меткие комментарии как для звездных пар на паркете, так и для моделей плас сайз на подиуме. А также пленил сердца своих поклонников креативным подходом к судейству.

Напомним так же, что Борис Апрель прокомментировал свое участие в «Голосі країни-8».