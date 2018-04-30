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"Голос країни 8": кто стал победителем

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Известно, что получил в качестве подарка победитель шоу "Голос країни 8" .
"Голос країни 8": кто стал победителем
"Голос країни 8": кто стал победителем
пресс-служба 1+1

29 апреля состоялся финал вокального проекта “Голос країни 8“. Во время суперфинала решилась судьба финалистов и стало известно имя победителя 8 сезона шоу “Голос країни“.

В результате зрительского голосования победу одержала Елена Луценко, представительница команды Сергея Бабкина.

В качестве приза победительнице “Голоса країни 8“ не только присудили звание “Голоса страны“, девушка также получила 3-месячную ротацию на ХитФМ и квартиру в ЖК “Счастливый“.

Отметим, финалистами “Голоса країни 8“ стали: Елена Луценко из команды Сергея Бабкина, подопечная Джамалы Анна Тринчер, армянская вокалистка Србуи Саргсян из команды Потапа, а также Андрей Рыбарчук, наставником которого является Тина Кароль.

Напомним, что Анна Тринчер призналась, почему не говорит о личной жизни. Подробности можете прочитать по ссылке.

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Теги: Голос країни, голос країни 2018, голос країни 8, победитель, кто победил
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VB77    30.04.2018, 00:27
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После того, как "слили" Чекмарева - смотреть стало неинтересно!
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