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Анна Тринчер призналась, почему не говорит о личной жизни

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Анна Тринчер не комментирует отношения с коллегой по съемочной площадке.
Анна Тринчер молчит о личном
Анна Тринчер молчит о личном
пресс-служба 1+1

В это воскресенье, 29 апреля, в 21:00 на телеканале «1+1» состоится финал «Голосу країни -8», в рамках которого украинцы с помощью телефонного и смс голосования определят победителя восьмого сезона проекта.

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Накануне важного события звезда сериала «Школа» и подопечная Джамалы Анна Тринчер рассказала на онлайне «КП в Украине», почему не комментирует отношения с коллегой по съемочной площадке Олегом Выговским:

Я считаю, что счастье любит тишину, поэтому боюсь рассказывать больше, чем уже сказала. Даже во время съемок расплакалась. У меня был опыт, когда я опубликовала совместное фото с парнем в Инстаграме, после чего мы с ним расстались, поэтому пока не хочу раскрывать тайн.

Анна Тринчер фото
Анна Тринчер фото
пресс-служба 1+1

Также талантливая девушка рассказала, как изменилась Джамала после появления сына:

Еще во время беременности у Джамалы горели глаза от счастья. Наверное после рождения сына Джамалы наши репетиции стали еще более гармоничными. Тренер относится ко всем участникам нашей команды, как к своим детям.

Анна Тринчер и Джамала фото
Анна Тринчер и Джамала фото
пресс-служба 1+1

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о Джамале, которая отмечает месяц с рождения сына. Подробнее по ссылке.

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Теги: Анна Тринчер, анна тринчер голос країни 8, голос країни 8, Джамала, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "1+1"

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