Индира VS Памела Андерсон: найди 5 отличий

Молодая украинская певица Индира многим напоминает грудастую киноактрису Памелу Андерсон лет пятнадцать-двадцать назад.

Не только цвет волос, но и внешность имеет много схожего. Правда, в интервью Индира говорит, что у нее все натуральное и она не прибегала к услугам пластического хирурга. В то время как мировая знаменитость Памела Андерсон неоднократно обращалась к пластическим хирургам, которые частенько усовершенствовали ее внешность.

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Поклонники Индиры отмечают, что она - “украинская Памела Андерсон“. Сама же певица лояльно относится к подобным комментариям и с улыбкой говорит, что это не самый плохой вариант для сравнения ее внешности.

Мы решили сравнить несколько их фотографий и дать вам возможность увидеть сходство этих обворожительных блондинок.



Для справки - Индира на сцене украинского шоу-бизнеса совсем недавно, но уже стремительно ворвалась в него, а ее клип “Делай меня любовь“ на ее официальном канале в YouTube уже набрал два миллиона просмотров. Она позиционирует себя как певицу, которая дарит радость и не заставляет грустить от прослушивания ее песен. Памела Андерсон - американская актриса и фотомодель канадского происхождения, ставшая известной благодаря телесериалу “Спасатели Малибу“.

Ранее сообщалось, что ведущая канала «Украина» Анна Панова вышла замуж.