Ведущая канала «Украина» Анна Панова вышла замуж

Сегодня, 27 апреля, ведущая информационной программы «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова и ее жених Александр Каменец официально стали мужем и женой.

Свадебная церемония прошла в закрытом кругу, куда были приглашены только родные и близкие пары. Под венец невеста шла в свадебном платье своей мамы.

пресс-служба канала Украина

Анна Панова делится:

В день свадьбы я надела платье, в котором выходила замуж моя мама. Я очень рада, что она сберегла этот наряд. Платье шили на заказ из простенькой парчи. Вещь недорогая, но для меня поистине бесценная. Ведь мои родители для меня - пример любви и поддержки в браке. Я верю в энергетику вещей и с благодарностью принимаю родительское благословение вместе с этим платьем.

Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе города Буча Киевской области.

Александр Каменец рассказал:

Бучу мы выбрали потому, что здесь будем жить. В доме как раз закончился ремонт - и очень символично, что мы отметим новоселье в новом статусе.

Уже через несколько дней молодожены отправятся в свадебное путешествие в Европу.

пресс-служба канала Украина

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Напомним, влюбленные начали встречаться в мае 2017-го, а в канун нового 2018 года Александр сделал Анне предложение руки и сердца. Избранник ведущей работает в сфере PR и занимается продюсированием кино и культурных мероприятий.

Напомним также, что ранее мы рассказывали о том, что, по словам западных СМИ, Кэти Перри собирается замуж. Имя избранника и подробности можно узнать по ссылке.