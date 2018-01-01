Маколей Калкин удивил своим внешним видом.

Маколей Калкин крайне редко появлялся на публике. Сейчас он это делает чаще. Недавно он посетил известной шоу Эллен ДеДженерес. Там он и удивил всех своим внешним видом.

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Актер Маколей Калкин сильно изменился. Он коротко подстригся, заметно похудел. Так что от того Калкина, которого не переставали критиковать – мало что осталось.

Поклонники шоу отметили, что Калкин стал лучше выглядеть после того, как начал романтические отношения.

Как бы там ни было, Калкин действительно выглядит хорош.

Напомним, Камалия показала, как выглядела в 16 лет. Певица порадовала поклонников архивным фото.