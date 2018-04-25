Участники «Зважених та щасливих» оценили новую ведущую

Телеканал СТБ снимает восьмой сезона самого весомого реалити страны «Зважені та щасливі». В этом году проект впервые решил показать две крайности с весом и помогать людям не только сбрасывать лишние килограммы, а и набирать недостающие. Ведь критически низкий вес – такая же серьезная для здоровья угроза, как чрезмерно большой. И в Украине очень много людей всю жизнь борются с этой проблемой.

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Ведущей восьмого сезона стала известная украинская блогер, пропагандирующая здоровый образ жизни, Мирослава Ульянина. Особенностью Мирославы есть то, что у нее самой были проблемы с весом, но к началу проекта она изменилась: и внешне, и внутренне. Полгода назад Мирослава весила 38 кг, с которыми она пришла на кастинг ведущей в «Зважені та щасливі». За несколько месяцев она набрала 12 кг и продолжает заниматься собой. После объявления новой ведущей, в сети только и разговоров о внешнем виде Мирославы и страхе за судьбу участников. Поэтому логичней всего спросить у самих толстячков мнение об их новой ведущей и консультанте по питанию.

Мирослава Ульянина фото пресс-служба

Девочки-участницы раскрывают секреты:

Особенностью питания Мирославы является то, что она хочет помочь нашему организму очиститься, приучить нас к воде и здоровым продуктам. В нашем рационе очень много зелени и овощей в сыром виде. Ничего жаренного в масле нет. Конечно, есть каши и мясо. Если мы кушаем курицу, то обязательно с салатиками. Если рыбу или кисломолочную продукцию, то обязательно с зелеными овощами.

Участники смеются:

Естественно такое питание отличается от нашего домашнего. Люди такие создания, что могут привыкнуть ко всему. Дома мы кушали котлеты, пельмени, пирожки, но когда мы ехали сюда, были готовы к тому, что все изменится. Для этого мы сюда и пришли – чтобы изменить свою жизнь и свой рацион. Всем нравятся утренние смузи с яблочком, бананчиком, водорослями (спирулиной), укропом. Знаете, наверное, у нас нет ни одного блюда, в котором не было бы укропа. Но мы отлично к этому относимся.

На первой съемке была раскрыта главная интрига – кто же будет ведущей шоу. Также участники сразу увидели историю Мирославы, ее проблемы с весом и как она с ними боролась.

Зважені та щасливі фото пресс-служба

Участники «Зважених та щасливих» смеются:

Мы знаем историю Мирославы. Я считаю, что она даст нам правильный опыт, и мы будем придерживаться ее советов в питании и после проекта. На проект мы пришли учиться. И все участники уверены, что она нам поможет в этом. Тот, кто хочет учиться, тот научится. А если кому-то было все равно, то он и после проекта приедет домой, наготовит шашлыков, сварит пельменей и скажет: «Ой, забыл укроп». Здесь есть все возможности, чтобы научиться. Но все всегда зависит от людей. В финале увидим, кто сохранит эти знания. Все проблемы, которые связаны с весом, у всех одинаковы, в том числе, у Мирославы. Но у нее сработал рычаг, она смогла остановиться, переключиться и измениться. На тот момент, видимо, мы не достигли той критической точки, чтобы понять самим, что нужно нормально питаться и тренироваться. Не у всех получатся войти в здоровый образ жизни самостоятельно, без посторонней помощи. У нее это получилось. И мы считаем, что она может советовать нам, как это делать правильно. А те, кто говорят, что она нас будет морить голодом: не переживайте, чтобы заморить 130 кг человека голодом, нужно несколько десятков лет.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о новом лице проекта "Від пацанки до панянки". Подробнее по ссылке.