Ирина Шейк беременна – СМИ

Ирина Шейк продемонстрировала округлившийся животик.

На днях на одном из светских мероприятий супермодель Ирина Шейк продемонстрировала кольцо, и поклонники решили, что скоро свадьба. А теперь появилась новая тема для обсуждений.

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Ирина Шейк беременна вторым ребенком, так утверждают многие СМИ и поклонники звезды. Недавно супермодель появилась на публике в элегантном черном костюме, и у нее действительно виден слегка округлившийся животик:

Фото Ирины Шейк с показа instagram.com/irinashayk​

Фото Ирины Шейк instagram.com/irinashayk​

После этого Ирина Шейк вновь появилась на публике, но уже в платье свободного кроя, что дало еще больше поводов считать, что супермодель беременна:

Ирина Шейк фото instagram.com/irinashayk​

Отметим, сама Ирина Шейк пока никак не комментирует информацию о второй беременности. К слову, супермодель уже воспитывает годовалую дочь Лею с актером Брэдли Купером, но однажды уже говорила, что они задумываются о пополнении.

Напомним, Тимур Мирошниченко поделился фото беременной супруги, которое можно посмотреть по ссылке.