Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Шейк беременна – СМИ

Комментариев: 0
Ирина Шейк продемонстрировала округлившийся животик.
Ирина Шейк беременна
Ирина Шейк беременна
instagram.com/irinashayk​

На днях на одном из светских мероприятий супермодель Ирина Шейк продемонстрировала кольцо, и поклонники решили, что скоро свадьба. А теперь появилась новая тема для обсуждений.

Читайте также: Ирина Шейк показала обручальное кольцо

Ирина Шейк беременна вторым ребенком, так утверждают многие СМИ и поклонники звезды. Недавно супермодель появилась на публике в элегантном черном костюме, и у нее действительно виден слегка округлившийся животик:

Фото Ирины Шейк с показа
Фото Ирины Шейк с показа
instagram.com/irinashayk​
Фото Ирины Шейк
Фото Ирины Шейк
instagram.com/irinashayk​

После этого Ирина Шейк вновь появилась на публике, но уже в платье свободного кроя, что дало еще больше поводов считать, что супермодель беременна:

Ирина Шейк фото
Ирина Шейк фото
instagram.com/irinashayk​

Отметим, сама Ирина Шейк пока никак не комментирует информацию о второй беременности. К слову, супермодель уже воспитывает годовалую дочь Лею с актером Брэдли Купером, но однажды уже говорила, что они задумываются о пополнении.

Напомним, Тимур Мирошниченко поделился фото беременной супруги, которое можно посмотреть по ссылке.

Поделись:
Теги: Ирина Шейк, супермодель, беременность, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь