Секретарь Егор: новое лицо третьего сезона «Від пацанки до панянки»

Чего не знали зрители Нового канала о неразговорчивом «шпионе»?

В новом сезоне создатели реалити решили отказаться от «людей в черном». Если помните, в первом сезоне учениц встречал дворецкий Виталий, а во втором – девушка-секьюрити Виктория. На этот раз на роль помощника в Школу панянок пригласили юношу Егора, который признается:

Я слежу за каждым шагом учениц и передаю все, что вижу, пани Фреймут. Этакий маленький шпион.

Від пацанки до панянки съёмки фото пресс служба Нового канала

Егор – студент Киевской академии эстрадного и циркового искусств. Поэтому съемки в реалити Нового канала парню пришлось совмещать с учебой. Парень рассказывает:

Я часто пропускал пары, но не жалею, потому что это неоценимый опыт. Иногда приходилось просыпаться в четыре утра, чтобы уже в семь быть за городом, в Школе панянок.

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К съемкам и телекамерам парню не привыкать. В свои 22 года он уже снялся в нескольких фильмах и рекламе. А шпионить за неудержимыми пацанками Егору пришлось впервые.

Секретарь Школы панянок говорит:

Когда я смотрел два предыдущих сезона, то думал, что доля постановки все же присутствует. Потому что не может все быть настолько грубо. Оказывается, может! Все то, что зритель видел на экране, происходило в реальной жизни. Они – настоящие пацанки.

Сначала, говорит парень, ученицы обращались с ним очень осторожно. Но с каждой новой неделей позволяли все больше замечаний и даже флирт.

Егор фото пресс служба Нового канала

Егор смеется:

Спрашивали, есть ли у меня девушка. Сватали друг друга. Говорили что-то вроде: «А у Ксюши нет кавалера...» Я пытался сохранять нейтралитет абсолютно ко всем ученицам.

Отдельное удовольствие Егор получил от знакомства с руководством Школы панянок:

Я был удивлен, насколько Ольга Фреймут простая женщина. Она общалась на одном уровне со всеми – и с ученицами, и со съемочной группой. Также приятное впечатление на меня произвели Ирина Дюденко и Андрей Бурлуцкий – они воспитанные и образованные люди. Знакомство с ними вдохновило меня двигаться дальше и развиваться. Представляю, насколько они повлияли на пацанок!

Смотрите реалити «Від пацанки до панянки» каждую среду в 19:00 на Новом канал.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Камалия опубликовала архивное фото, на котором ей 16 лет. Подробнее по ссылке.