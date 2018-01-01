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Александр Рыбак рассказал о своих фаворитах «Евровидения-2018»

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Певец представит Норвегию на международном песенном конкурсе во второй раз.
Александр Рыбак рассказал о своих фаворитах «Евровидения-2018»
Александр Рыбак рассказал о своих фаворитах «Евровидения-2018»
Кадр из YouTube

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак, который в этом году снова будет представлять Норвегию в песенном конкурсе, рассказал, зачем ему это, и кого он считает фаворитами. 

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В интервью для «Светской жизни» Рыбак прокомментировал свое участие в конкурсе. 

Не важно, провал или победа, всегда нужно с улыбкой все это воспринимать», - сказал певец. 

Александр также признался, что у него есть любимчики среди участников «Евровидения-2018». 

Чехия и Израиль - они новые таланты и их хочется поддерживать, но мне очень важно именно не повторить историю, а снова не побояться участвовать», - сообщил Рыбак. 

Говоря о представителе Украины — MELOVIN, Рыбак отметил, что украинский певец очень самоуверенно держится на сцене, что является немаловажным на «Евровидении».

Смотрите интервью Александра Рыбака с Катей Осадчей онлайн 

Ранее букмекеры сообщили, какое место MELOVIN займет в полуфинале конкурса «Евровидение-2018».
 

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Теги: Александр Рыбак, MELOVIN, Евровидение-2018
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