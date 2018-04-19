Рианна запускает собственный бренд нижнего белья

Ранее барбадосская певица сотрудничала с брендом Puma.

Певица Рианна занимается не только активной музыкальной карьерой и созданием косметики. На днях звезда сообщила о выходе собственной линейки нижнего белья.

Читай также: Pink назвали самой красивой женщиной года

Бренд получил название Savage x Fenty и уже имеет страницу в социальной сети Instagram, а также сайт. Только через два дня после регистрации страницы в Instagram, на нее подписалось почти 75 000 пользователей.

Тизеры первой коллекции бренда Рианны Savage x Fenty

We got neXt. Публикация от SAVAGE X FENTY (@savagexfenty) 19 Апр 2018 в 10:08 PDT

Прежде Рианна сотрудничала с брендом Puma и стала лицом Fenty Puma by Rihanna.

О презентации коллекции хайлайтеров Fenty Beauty от Рианны читайте в этом материале.