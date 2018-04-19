Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Рианна запускает собственный бренд нижнего белья

Комментариев: 0
Ранее барбадосская певица сотрудничала с брендом Puma.
Рианна запускает собственный бренд нижнего белья
Рианна запускает собственный бренд нижнего белья
instagram.com/badgalriri

Певица Рианна занимается не только активной музыкальной карьерой и созданием косметики. На днях звезда сообщила о выходе собственной линейки нижнего белья.  

Читай также: Pink назвали самой красивой женщиной года

Бренд получил название Savage x Fenty и уже имеет страницу в социальной сети Instagram, а также сайт. Только через два дня после регистрации страницы в Instagram, на нее подписалось почти 75 000 пользователей. 

Тизеры первой коллекции бренда Рианны Savage x Fenty

 

We got neXt.

Публикация от SAVAGE X FENTY (@savagexfenty)

Прежде Рианна сотрудничала с брендом Puma и стала лицом Fenty Puma by Rihanna. 

О презентации коллекции хайлайтеров Fenty Beauty от Рианны читайте в этом материале.

Поделись:
Теги: Rihanna, Рианна, мода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь