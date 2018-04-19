Рианна запускает собственный бренд нижнего белья
Ранее барбадосская певица сотрудничала с брендом Puma.
Певица Рианна занимается не только активной музыкальной карьерой и созданием косметики. На днях звезда сообщила о выходе собственной линейки нижнего белья.
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Бренд получил название Savage x Fenty и уже имеет страницу в социальной сети Instagram, а также сайт. Только через два дня после регистрации страницы в Instagram, на нее подписалось почти 75 000 пользователей.
Тизеры первой коллекции бренда Рианны Savage x Fenty
Прежде Рианна сотрудничала с брендом Puma и стала лицом Fenty Puma by Rihanna.
О презентации коллекции хайлайтеров Fenty Beauty от Рианны читайте в этом материале.
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