Рианна презентовала собственную коллекцию хайлайтеров (фото)

Певица покорила присутствующих черным кожаным платьем .

Рианна официально представила новый кремовый хайлайтер Body Lavа из собственной линейки косметики Fenty Beauty. Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе в Милане.

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Певица появилась на публике в коротком кожаном платье из осенне-зимней коллекции Versace. Ри подчеркнула талию широким поясом, а также дополнила образ золотыми босоножками на каблуке от Tom Ford, серьгами и браслетами на руках.

Напомним, что в сентябре минувшего года Рианна запустила собственную линейку косметики Fenty Beauty. В коллекцию вошли блески для губ, хайлайтеры, тональные крема, праймеры и многие другие средства по уходу.

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