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Рианна презентовала собственную коллекцию хайлайтеров (фото)

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Певица покорила присутствующих черным кожаным платьем .
Рианна презентовала собственную коллекцию хайлайтеров
Рианна презентовала собственную коллекцию хайлайтеров
gettyimages

Рианна официально представила новый кремовый хайлайтер Body Lavа из собственной линейки косметики Fenty Beauty. Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе в Милане. 

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Певица появилась на публике в коротком кожаном платье из осенне-зимней коллекции Versace. Ри подчеркнула талию широким поясом, а также дополнила образ золотыми босоножками на каблуке от Tom Ford, серьгами и браслетами на руках. 

Напомним, что в сентябре минувшего года Рианна запустила собственную линейку косметики Fenty Beauty. В коллекцию вошли блески для губ, хайлайтеры, тональные крема, праймеры и многие другие средства по уходу. 

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Теги: шоу-биз, Рианна, косметика
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  07.04.2018, 15:18
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pусский
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