«Латай все шоссе»: Настя Каменских подорвала сеть песней про Автодор

Смотрите обращение Насти Каменских к Укравтодору на сайте Ivona.

Настя Каменских (NK) на днях приняла участие в утреннем шоу одной из украинских радиостанций. В прямом эфире поп-певица оригинально перепела собственную песню «Это моя ночь», передает канал 24.

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В песне Каменских обратилась к Укравтодору с просьбой починить дороги, которые местами сложно назвать автодорогой. Видео за считанные часы стало вирусным.

Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег «могу все», делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, Укравтодор», - спела NK.

Смотрите видео песенного обращения Насти Каменских к Укравтодору:

Ранее Настя Каменских представила украиноязычную песню «Тримай». Смотрите видео здесь.