Премьера: My Ree выходит за границы с новым синглом “You Are Ready”
Изменение проекта My Ree продиктовало максимально кардинальное направление в творчестве. «Мальви» были танцевально легкой композицией на украинском языке, второй трек «Дико танцевать» — афробитовые ритмы с клипом в самом сердце Африки.
Третья же композиция “You Are Ready” характеризует модные тенденции всех хитов этого сезона- регитоновый ритм. Трек направлен на широкую танцевальную аудиторию.
О новом треке певица My Ree рассказала следующее:
Новая песня “You Are Ready” о вере в себя, вере в то, что каждый человек может летать, любить и гореть миллионами огней во Вселенной. Это песня хорошего настроения! Советую сделать громко эту песню, открыть окна в машине и слушать ее на повторе или до утра танцевать в клубе – это все мои ощущения, “You Are Ready”!
Совмещение украинских фольклорных мотивов с регитоновыми битами на английском языке дает все шансы этому треку стать популярным далеко за пределами нашей страны. Саунд продакшн песни - Lukach Sound Production. Украинский фольклор на английском языке с регитоновскими битами - ты готов, “You Are Ready”!?
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My Ree – певица на сцене с самого детства. За плечами артистки победы и призовые места в более чем 40 всеукраинских и международных конкурсах. В 2017 году Рената (настоящее имя певицы) сделала ребрендинг в музыке и стиле и создала новый сценический проект My Ree. Над образами певицы работают модные украинские стилисты и дизайнеры.
На обложке сингла “You Are Ready” My Ree позирует в стильном брендированном костюме, который был разработан специально для фотосессии в коллаборации с украинским дизайнером My Determination. Певица сделала яркие кадры на модном автомобиле в расцветке хамелеон. В такую девушку можно влюбиться с первого взгляда!
Послушать трек можно здесь:
Напомним также, что The Hardkiss презентовали новый музыкальный клип. Посмотреть видео и узнать подробности можно по ссылке.
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