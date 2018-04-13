Шоу «Век Магии»: что это такое и почему его так ждут

Украинский Дэвид Копперфильд, как называют Романа Бондарчука докажет, что настоящие чудеса существуют! Волшебное шоу «Век Магии», которое пройдет 15 апреля в Октябрьском дворце – прямое тому доказательство. Такое название для перформанса выбрали неспроста – за последние 100 лет мир иллюзии преображался многократно. Поэтому каждый из номеров магического шоу Романа посвящен какому-то важному моменту или легендарной личности в истории магии – от Гарри Гуддини до Дэвида Копперфильда. Чтение мыслей, фантастические исчезновения и появления, романтическая левитация случайной зрительницы из зала, смертельно опасные номера с огнем и многое другое – все это грани одного человека – иллюзиониста Романа Бондарчука.

Фото Романа Бондарчука пресс-служба

Роман Бондарчук фото пресс-служба

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На его счету такие трюки: исчезновение 20 тонного экскаватора на стадионе «Олимпийский», вождение авто в слепую на подземном паркинге и многое другое. Участниками его номеров были Потап и Настя, Вадим Олейник, Дуэт Тамерлан и Алена, футболист Александр Шовковский, танцовщица Елена Шоптенко, актер Андрей Бедняков и даже арабский шейх.

Фото шоу Век Магии пресс-служба

Шоу Век Магии фото пресс-служба

Отменное чувство юмора и уникальная харизма позволяют Роману легко находить общий язык с аудиторией любого возраста. Поговаривают, что в этом ему хорошо помогает умение читать мысли. Поэтому, в какой бы стране не происходило выступление Романа– Украине, Италии, Хорватии, Нидерландах, Франции, ОАЭ, Катаре, Кипре – весело будет всегда и везде.

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Напомним также, что Machete сыграет сольный романтический концерт в Киеве. Подробнее по ссылке.