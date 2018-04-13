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Шоу «Век Магии»: что это такое и почему его так ждут

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Украинский Дэвид Копперфильд проведет в Киеве вечер магии.
Шоу Век Магии и украинский Копперфильд
Шоу Век Магии и украинский Копперфильд
пресс-служба

Украинский Дэвид Копперфильд, как называют Романа Бондарчука докажет, что настоящие чудеса существуют! Волшебное шоу «Век Магии», которое пройдет 15 апреля в Октябрьском дворце – прямое тому доказательство. Такое название для перформанса выбрали неспроста – за последние 100 лет мир иллюзии преображался многократно. Поэтому каждый из номеров магического шоу Романа посвящен какому-то важному моменту или легендарной личности в истории магии – от Гарри Гуддини до Дэвида Копперфильда. Чтение мыслей, фантастические исчезновения и появления, романтическая левитация случайной зрительницы из зала, смертельно опасные номера с огнем и многое другое – все это грани одного человека – иллюзиониста Романа Бондарчука.

Фото Романа Бондарчука
Фото Романа Бондарчука
пресс-служба
Роман Бондарчук фото
Роман Бондарчук фото
пресс-служба

 

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На его счету такие трюки: исчезновение 20 тонного экскаватора на стадионе «Олимпийский», вождение авто в слепую на подземном паркинге и многое другое. Участниками его номеров были Потап и Настя, Вадим Олейник, Дуэт Тамерлан и Алена, футболист Александр Шовковский, танцовщица Елена Шоптенко, актер Андрей Бедняков и даже арабский шейх.

Фото шоу Век Магии
Фото шоу Век Магии
пресс-служба

Отменное чувство юмора и уникальная харизма позволяют Роману легко находить общий язык с аудиторией любого возраста. Поговаривают, что в этом ему хорошо помогает умение читать мысли. Поэтому, в какой бы стране не происходило выступление Романа– Украине, Италии, Хорватии, Нидерландах, Франции, ОАЭ, Катаре, Кипре – весело будет всегда и везде.
Шоу Век Магии фото
Шоу Век Магии фото
пресс-служба

Купить билеты можно здесь.

Посмотреть видео-приглашение можно здесь:

Напомним также, что Machete сыграет сольный романтический концерт в Киеве. Подробнее по ссылке.

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Теги: шоу, Вечер Магии, магическое шоу, украинское шоу, фото, видео, роман бондарчук
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.04.2018, 16:52
Оценка:  0
pусский
А я могу так пердануть, что вы не услышите, зато потом задохнётесь, гы-гы-гы!
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